https://ria.ru/20221102/truss-1828675525.html

Британии есть что скрывать в деле со взломом телефона Трасс, заявили в МИД

Британии есть что скрывать в деле со взломом телефона Трасс, заявили в МИД - РИА Новости, 02.11.2022

Британии есть что скрывать в деле со взломом телефона Трасс, заявили в МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что молчание Лондона из-за скандала с телефоном Лиз Трасс говорит, что Британии есть что скрывать. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:37

2022-11-02T14:37

2022-11-02T14:38

в мире

лиз трасс

мария захарова

борис джонсон

лондон

россия

украина

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824796845_490:447:2047:1323_1920x0_80_0_0_54de2cb4a5126004863c8c8e9ce16f7a.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что молчание Лондона из-за скандала с телефоном Лиз Трасс говорит, что Британии есть что скрывать.Британские СМИ ранее со ссылкой на источники сообщали, что личный телефон Трасс был взломан якобы "российскими агентами", когда она находилась на посту министра иностранных дел страны: произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте, как утверждалось, скрыли тогдашний премьер-министр Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс. Правительство Великобритании теперь призывает провести срочное расследование.Захарова обратила внимание на то, что все это появилось в британских СМИ, "оттуда началось просто бурление, кипение, начали увязывать это с другой информацией"."Для того, чтобы все это прекратить или опровергнуть, или подтвердить, нужно сделать самую простую вещь, нужно чтобы Лиз Трасс в своем официальном качестве, который у нее, собственно говоря, был, то есть, исходя из ситуации на момент, который британские СМИ называют как дату имевшего место взлома ее телефона, вернувшись в это свое состояние, вспомнила и рассказала, как было на самом деле", - сказала она на брифинге.Захарова считает, что "все-таки, должна быть какая-то реакция правительства Британии, у них есть кабинет министров, пресс-службы, у них есть спикеры". "Я думаю, что это достойный повод для того, чтобы появиться на публике и все-таки что-либо от себя сказать, не в качестве утечек, которые ничего не стоят и только подтверждают всю эту информационную бесконечную махинацию", - заявила она."Вопросы все сформированы: был ли взлом, были ли сообщения, о которых говорят таблоиды? Ну и еще пару нюансов тоже можно было бы осветить, вот и все - тогда не будет никаких спекуляций, никаких фейков, все будет четко, понятно и логично. Почему не делает это британская сторона? Просто это подтверждает то, что им есть что скрывать", - заключила официальный представитель МИД РФ.Западные интернет-СМИ, включая популярную американскую онлайн-платформу Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждали информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что экс-премьер Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" с текстом "все сделано".

https://ria.ru/20221102/trass-1828610316.html

https://ria.ru/20221102/khimintsidenty-1828556153.html

https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828667286.html

лондон

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лиз трасс, мария захарова, борис джонсон, лондон, россия, украина, авария на "северных потоках"