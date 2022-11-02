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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/trevoga-1828566092.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:22
2022-11-02T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
запорожская область
харьковская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины."Воздушная тревога звучит в: Запорожская область, Харьковская область, Днепропетровская область. Тревога озвучена в 8.44", - говорится в сообщении минцифры.Воздушная тревога ранее была объявлена в Полтавской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
украина
днепропетровская область
запорожская область
харьковская область
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в мире, украина, днепропетровская область, запорожская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Запорожская область, Харьковская область
09:22 02.11.2022 (обновлено: 09:28 02.11.2022)
 
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге еще в трех областях страны областях

© AP Photo / Francisco SecoЛюди на станции метро в Харькове
Люди на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Люди на станции метро в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.
"Воздушная тревога звучит в: Запорожская область, Харьковская область, Днепропетровская область. Тревога озвучена в 8.44", - говорится в сообщении минцифры.
Воздушная тревога ранее была объявлена в Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьЗапорожская областьХарьковская область
 
 
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