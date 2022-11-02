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Власти ДНР отметили острую потребность в пассажирском транспорте - РИА Новости, 02.11.2022
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Власти ДНР отметили острую потребность в пассажирском транспорте
Власти ДНР отметили острую потребность в пассажирском транспорте - РИА Новости, 02.11.2022
Власти ДНР отметили острую потребность в пассажирском транспорте
Потребность в общественном транспорте в ДНР сейчас очень большая, поскольку 8 лет подвижной состав не обновлялся, заявил начальник отдела безопасности движения... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:37
2022-11-02T17:38
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СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Потребность в общественном транспорте в ДНР сейчас очень большая, поскольку 8 лет подвижной состав не обновлялся, заявил начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта республики Артур Нестеров.По его словам, на данный момент особенно остро стоит вопрос с троллейбусами и трамваями, которые изношены почти на 100%. Потребность в них, по данным Нестерова, составляет вагонов - 140 единиц, троллейбусных машин - 175 единиц."Потребность в транспорте очень большая. Восемь лет подвижной состав не обновлялся", - сказал Нестеров, выступая на Южном транспортном форуме "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий" в Сочи.Ранее Нестеров сообщил, что Мариуполь за месяц получил 110 автобусов из Москвы и Санкт-Петербурга.
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донецкая народная республика, россия, сочи, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Сочи, Общество
17:37 02.11.2022 (обновлено: 17:38 02.11.2022)
 
Власти ДНР отметили острую потребность в пассажирском транспорте

Минтранс ДНР заявил об острой потребности в пассажирском транспорте

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОдин из шести трамваев, переданных в дар Ленинградской областью в городе Енакиево ДНР.
Один из шести трамваев, переданных в дар Ленинградской областью в городе Енакиево ДНР. - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Один из шести трамваев, переданных в дар Ленинградской областью в городе Енакиево ДНР.. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Потребность в общественном транспорте в ДНР сейчас очень большая, поскольку 8 лет подвижной состав не обновлялся, заявил начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта республики Артур Нестеров.
По его словам, на данный момент особенно остро стоит вопрос с троллейбусами и трамваями, которые изношены почти на 100%. Потребность в них, по данным Нестерова, составляет вагонов - 140 единиц, троллейбусных машин - 175 единиц.
"Потребность в транспорте очень большая. Восемь лет подвижной состав не обновлялся", - сказал Нестеров, выступая на Южном транспортном форуме "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий" в Сочи.
Ранее Нестеров сообщил, что Мариуполь за месяц получил 110 автобусов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Автомобиль скорой помощи на территории Центральной городской больницы №1 в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 17:46
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