https://ria.ru/20221102/sunak-1828553570.html

Новый премьер Сунак разъярил британцев одним решением

Новый премьер Сунак разъярил британцев одним решением - РИА Новости, 02.11.2022

Новый премьер Сунак разъярил британцев одним решением

Читатели таблоида The Mirror отреагировали на решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака повысить налоги. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T06:43

2022-11-02T06:43

2022-11-02T10:33

в мире

риши сунак

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели таблоида The Mirror отреагировали на решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака повысить налоги.Таким образом новый премьер рассчитывает покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов. Читатели The Mirror с возмущением отреагировали на эту идею."Налоги будут повышены всем в Великобритании? Действительно? Относится ли это к жене Риши Сунака, которая уклонялась от уплаты налогов в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, пока Сунак был главой Минфина? А как насчет приятелей Риши из хедж-фонда, которые, как и сам Риши, разместили средства на Каймановых островах, чтобы избежать уплаты налогов? Сунак получил свежую лицензию на использование системы для еще большей личной выгоды", — заявил пользователь Major Lazer."Даже члены Консервативной партии не хотели, чтобы он был премьер-министром, пришло время для всеобщих выборов", — добавил StephenBrown."Обложи налогами банкиров и нефтяных гигантов, прежде чем тронешь хоть один пенни из моей зарплаты, подлый Сунак!" — возмутился Daveob."Приятно видеть, что Сунак продолжает работу, начатую двумя его предшественниками, и прокладывает путь к победе лейбористов на следующих выборах", — выразил мнение blueandy."Снижение зарплат. Повышение налогов. Сокращения и жесткая экономия, и у тори хватает наглости назначить премьер-министра, усугубляющего ситуацию", — заметил felixthered."Тори заставляют платить всех, кроме них самих, их семей, богатых друзей и спонсоров", — заключил lifelongred70.Риши Сунак стал уже третьим премьер-министром Великобритании в этом году. В июле в отставку подал Борис Джонсон. В сентябре его сменила Лиз Трасс, но ее правительство столкнулось с шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что ради этого кабмин увеличит размер госдолга. В результате курс фунта стерлингов обвалился до исторического минимума в 1,054 доллара, а Трасс была вынуждена покинуть пост спустя всего 44 дня после назначения.

https://ria.ru/20221031/sunak-1828115478.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/sunak-1828443510.html

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в мире, риши сунак, лиз трасс, великобритания