https://ria.ru/20221102/starost-1828483941.html

"Правда тела". Кто больше нервничает, тот быстрей стареет

"Правда тела". Кто больше нервничает, тот быстрей стареет - РИА Новости, 02.11.2022

"Правда тела". Кто больше нервничает, тот быстрей стареет

Что важнее для долгой жизни – здоровые привычки или мощная стрессоустойчивость? В чем тайна долголетия голого землекопа, почему ученые считают стрессом публичные выступления, путешествия, "расслабляющую" сенсорную депривацию и даже медитации. И как влияют на продолжительность жизни голодание, русская баня и воздушные ванны.

2022-11-02T12:00

2022-11-02T12:00

2022-11-02T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

стресс

старение

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"Правда тела". Кто больше нервничает, тот быстрей стареет Что важнее для долгой жизни – здоровые привычки или мощная стрессоустойчивость? В чем тайна долголетия голого землекопа, почему ученые считают стрессом публичные выступления, путешествия, "расслабляющую" сенсорную депривацию и даже медитации. И как влияют на продолжительность жизни голодание, русская баня и воздушные ванны. audio/mpeg

"Правда тела". Кто больше нервничает, тот быстрей стареет Что важнее для долгой жизни – здоровые привычки или мощная стрессоустойчивость? В чем тайна долголетия голого землекопа, почему ученые считают стрессом публичные выступления, путешествия, "расслабляющую" сенсорную депривацию и даже медитации. И как влияют на продолжительность жизни голодание, русская баня и воздушные ванны. audio/mpeg

Чем эустресс отличается от дистресса и как спортивные тренировки умудряются попасть в обе эти группы. Когда нужно развивать стрессоустойчивать и какие анализы стоит сдать, чтобы оценить уровень стресса. Рассказывает геронтолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.2:00 кто назвал стрессом стресс4:26 "механизм починки ДНК - тоже стресс-ответ"6:00 кому стресс продлевает жизнь, а кого убивает10:18 станьте пофигистом на клеточном уровне12:00 секреты жизни голого землекопа14:30 генная инженерия для мышей16:20 что биология думает про лишний вес17:50 голодание против стресса (и для долгой жизни)19:00 правильный и неправильный спорт19:30 "целебная" русская баня20:50 бросайте курить!Почему во время нервного состояния лучше пить зеленый чай, как вода побеждает гормоны стресса и помогает при истерике - можно услышать в эпизоде "Какая еда нас успокаивает".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), стресс, старение, аудио