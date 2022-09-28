https://ria.ru/20220928/pitanie-1819558992.html

"Правда тела". Какая еда нас успокаивает

"Правда тела". Какая еда нас успокаивает - РИА Новости, 28.09.2022

"Правда тела". Какая еда нас успокаивает

Заедать стресс считается не самой полезной практикой, но можно подобрать для этого правильные продукты. Почему во время нервного состояния лучше пить зеленый чай, как вода побеждает гормоны стресса и помогает при истерике, и почему не стоит демонизировать сахарозаменители.

2022-09-28T12:00

2022-09-28T12:00

2022-09-28T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

питание

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"Правда тела". Какая еда нас успокаивает Заедать стресс считается не самой полезной практикой, но можно подобрать для этого правильные продукты. Почему во время нервного состояния лучше пить зеленый чай, как вода побеждает гормоны стресса и помогает при истерике, и почему не стоит демонизировать сахарозаменители. audio/mpeg

"Правда тела". Какая еда нас успокаивает Заедать стресс считается не самой полезной практикой, но можно подобрать для этого правильные продукты. Почему во время нервного состояния лучше пить зеленый чай, как вода побеждает гормоны стресса и помогает при истерике, и почему не стоит демонизировать сахарозаменители. audio/mpeg

Как омега-3 влияет на усвоение серотонина, как вернуть себе работоспособность и подготовиться к неприятному разговору с помощью кофе. Рассказывает эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.1:00 – "всем, прямо с порога, назначат антидепрессанты"2:05 – что сделать, чтобы серотонин наконец-то начал действовать4:30 – тревожитесь? пейте зеленый чай6:05 – продукты для выхода из апатии7:30 – "наркотические" свойства лапши быстрого приготовления8:25 – чем кормить мужа, чтобы стал добрее9:30 – "неприятный разговор лучше начать с чашки кофе"13:30 – какие гормоны проверить при раздражительности14:10 – зачем нам крестоцветные овощиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), питание, аудио