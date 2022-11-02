https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828736931.html

Песков: участники встреч с Путиным по-разному высказываются о спецоперации

Песков: участники встреч с Путиным по-разному высказываются о спецоперации - РИА Новости, 02.11.2022

Песков: участники встреч с Путиным по-разному высказываются о спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники встреч с российским лидером Владимиром Путиным по теме спецоперации на Украине... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:27

2022-11-02T17:27

2022-11-02T17:30

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

евгений пригожин

россия

украина

сша

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники встреч с российским лидером Владимиром Путиным по теме спецоперации на Украине высказывают разные точки зрения в рабочем режиме.Телеканал CNN со ссылкой на западные источники ранее сообщил, что бизнесмен Евгений Пригожин якобы напрямую заявил Путину о ненадлежащем управлении спецоперацией ответственными за нее генералами. По утверждению телеканала, подобные заявления якобы поступали также от неназванного российского чиновника."Эта информация в корне неверна. Президент Путин регулярно проводит встречи по специальной военной операции, и все участники высказывают разные точки зрения в рабочем режиме", - сказал Песков телеканалу CNN. Слова Пескова приводятся на сайте на английском языке.Телеканал отмечает, что западные службы разведки заинтересованы в том, чтобы узнать, как Путин воспринимает критику. Они также "давно" наблюдают за главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, предполагая, что он может оказаться в затруднительном положении. При этом сотрудники западных разведок признают, что интерпретация и предсказания о ситуации внутри Кремля остается скорее "темным искусством", чем точной наукой.Ранее другая американская газета - Washington Post - опубликовала статью, в которой со ссылкой на разведку США утверждается, что якобы один из членов "близкого окружения" президента России Владимира Путина напрямую выражал российскому лидеру несогласие по поводу ведения спецоперации. В ответ на это Песков заявил газете , что среди российского руководства бывают разногласия по некоторым важным вопросам, но это часть обычного рабочего процесса.

https://ria.ru/20221102/putin-1828701156.html

https://ria.ru/20221028/armiya-1827600939.html

россия

украина

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), евгений пригожин, россия, украина, сша, общество