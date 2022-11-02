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Песков: участники встреч с Путиным по-разному высказываются о спецоперации - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828736931.html
Песков: участники встреч с Путиным по-разному высказываются о спецоперации
Песков: участники встреч с Путиным по-разному высказываются о спецоперации - РИА Новости, 02.11.2022
Песков: участники встреч с Путиным по-разному высказываются о спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники встреч с российским лидером Владимиром Путиным по теме спецоперации на Украине... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:27
2022-11-02T17:30
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
евгений пригожин
россия
украина
сша
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники встреч с российским лидером Владимиром Путиным по теме спецоперации на Украине высказывают разные точки зрения в рабочем режиме.Телеканал CNN со ссылкой на западные источники ранее сообщил, что бизнесмен Евгений Пригожин якобы напрямую заявил Путину о ненадлежащем управлении спецоперацией ответственными за нее генералами. По утверждению телеканала, подобные заявления якобы поступали также от неназванного российского чиновника."Эта информация в корне неверна. Президент Путин регулярно проводит встречи по специальной военной операции, и все участники высказывают разные точки зрения в рабочем режиме", - сказал Песков телеканалу CNN. Слова Пескова приводятся на сайте на английском языке.Телеканал отмечает, что западные службы разведки заинтересованы в том, чтобы узнать, как Путин воспринимает критику. Они также "давно" наблюдают за главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, предполагая, что он может оказаться в затруднительном положении. При этом сотрудники западных разведок признают, что интерпретация и предсказания о ситуации внутри Кремля остается скорее "темным искусством", чем точной наукой.Ранее другая американская газета - Washington Post - опубликовала статью, в которой со ссылкой на разведку США утверждается, что якобы один из членов "близкого окружения" президента России Владимира Путина напрямую выражал российскому лидеру несогласие по поводу ведения спецоперации. В ответ на это Песков заявил газете , что среди российского руководства бывают разногласия по некоторым важным вопросам, но это часть обычного рабочего процесса.
https://ria.ru/20221102/putin-1828701156.html
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), евгений пригожин, россия, украина, сша, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Евгений Пригожин, Россия, Украина, США, Общество
17:27 02.11.2022 (обновлено: 17:30 02.11.2022)
 
Песков: участники встреч с Путиным по-разному высказываются о спецоперации

Песков: участники встреч с Путиным высказывают разные точки зрения на спецоперацию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники встреч с российским лидером Владимиром Путиным по теме спецоперации на Украине высказывают разные точки зрения в рабочем режиме.
Телеканал CNN со ссылкой на западные источники ранее сообщил, что бизнесмен Евгений Пригожин якобы напрямую заявил Путину о ненадлежащем управлении спецоперацией ответственными за нее генералами. По утверждению телеканала, подобные заявления якобы поступали также от неназванного российского чиновника.
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"Эта информация в корне неверна. Президент Путин регулярно проводит встречи по специальной военной операции, и все участники высказывают разные точки зрения в рабочем режиме", - сказал Песков телеканалу CNN. Слова Пескова приводятся на сайте на английском языке.
Телеканал отмечает, что западные службы разведки заинтересованы в том, чтобы узнать, как Путин воспринимает критику. Они также "давно" наблюдают за главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, предполагая, что он может оказаться в затруднительном положении. При этом сотрудники западных разведок признают, что интерпретация и предсказания о ситуации внутри Кремля остается скорее "темным искусством", чем точной наукой.
Ранее другая американская газета - Washington Post - опубликовала статью, в которой со ссылкой на разведку США утверждается, что якобы один из членов "близкого окружения" президента России Владимира Путина напрямую выражал российскому лидеру несогласие по поводу ведения спецоперации. В ответ на это Песков заявил газете , что среди российского руководства бывают разногласия по некоторым важным вопросам, но это часть обычного рабочего процесса.
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