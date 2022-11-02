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Совфед одобрил закон о закупках у единственного поставщика для спецоперации - РИА Новости, 02.11.2022
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Совфед одобрил закон о закупках у единственного поставщика для спецоперации
Совфед одобрил закон о закупках у единственного поставщика для спецоперации - РИА Новости, 02.11.2022
Совфед одобрил закон о закупках у единственного поставщика для спецоперации
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции, РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:54
2022-11-02T13:54
специальная военная операция на украине
экономика
алексей лавров
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции, а также изменять условия госконтрактов на геологоразведку по аналогии со строительными контрактами.Документ распространяет с 1 января 2023 года существующий порядок изменения условий строительных государственных контрактов на госконтракты по геологическому изучению недр. Речь идет о двух нововведениях: в период реализации контракта по решению соответствующих правительств - федерального, регионального или муниципального, но в основном речь идет о федеральном правительстве – разрешается увеличить стоимость контракта в пределах 30% и однократно продлить срок реализации этого контракта в два раза, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.Закон также предусматривает утверждение правительством РФ перечня федеральных ведомств, которые вправе осуществлять закупки у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства. Эти ведомства и Минобороны России также смогут осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции. Причем до конца 2023 года при таких закупках не будет применяться ограничение по их предельному годовому размеру (50 миллионов рублей).Кроме того, до конца 2023 года продляется право кабмина РФ и высших исполнительных органов регионов устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, помимо тех, что предусмотрены законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). Правительство РФ также до конца 2023 года сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.Также закон разрешает до конца 2023 года осуществлять закупки у единственного поставщика для оказания услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва. Одновременно уточняются нормы, касающиеся внесения информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать позже.
https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828609694.html
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экономика, алексей лавров, россия, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Алексей Лавров, Россия, Совет Федерации РФ
13:54 02.11.2022
 
Совфед одобрил закон о закупках у единственного поставщика для спецоперации

СФ одобрил закон, позволяющий делать закупки у единственного поставщика для спецоперации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции, а также изменять условия госконтрактов на геологоразведку по аналогии со строительными контрактами.
Документ распространяет с 1 января 2023 года существующий порядок изменения условий строительных государственных контрактов на госконтракты по геологическому изучению недр. Речь идет о двух нововведениях: в период реализации контракта по решению соответствующих правительств - федерального, регионального или муниципального, но в основном речь идет о федеральном правительстве – разрешается увеличить стоимость контракта в пределах 30% и однократно продлить срок реализации этого контракта в два раза, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.
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Закон также предусматривает утверждение правительством РФ перечня федеральных ведомств, которые вправе осуществлять закупки у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства. Эти ведомства и Минобороны России также смогут осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции. Причем до конца 2023 года при таких закупках не будет применяться ограничение по их предельному годовому размеру (50 миллионов рублей).
Кроме того, до конца 2023 года продляется право кабмина РФ и высших исполнительных органов регионов устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, помимо тех, что предусмотрены законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). Правительство РФ также до конца 2023 года сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.
Также закон разрешает до конца 2023 года осуществлять закупки у единственного поставщика для оказания услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва. Одновременно уточняются нормы, касающиеся внесения информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать позже.
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