https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828609694.html

Сенаторы собрали 1,2 миллиарда рублей для закупки обмундирования военным

Сенаторы собрали 1,2 миллиарда рублей для закупки обмундирования военным - РИА Новости, 02.11.2022

Сенаторы собрали 1,2 миллиарда рублей для закупки обмундирования военным

Сенаторы собрали 1,2 миллиарда рублей, на которые были закуплены маскхалаты и зимняя обувь, а также беспилотники и бронеавтомобили для доставки в район... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:48

2022-11-02T11:48

2022-11-02T11:48

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей турчак

совет федерации рф

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сенаторы собрали 1,2 миллиарда рублей, на которые были закуплены маскхалаты и зимняя обувь, а также беспилотники и бронеавтомобили для доставки в район специальной военной операции, сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак."Огромное спасибо коллегам сенаторам за оказание помощи фронту, нашим бойцам на передовой. Всего за без малого месяц по линии Совета Федерации было собрано 1,2 миллиарда рублей. На эти средства было закуплено обмундирование - маскхалаты, одежда, зимняя обувь, палатки, спальники, медикаменты на группировку общей численностью более 20 тысяч человек", - сообщил он на задании верхней палаты в среду, уточнив, что речь идёт о Херсонском направлении и направлении на Бахмуте.Кроме того, по словам Турчака, в войска при помощи сенаторов были поставлены более полутора тысяч радиостанций, 550 квадрокоптеров, 650 приборов ночного видения, 600 тепловизоров, 12 бронеавтомобилей, 400 тепловых пушек, 300 генераторов и 30 единиц тяжелый строительной техники."Отдельно хочу отметить закупку тяжелых разведывательных и ударных беспилотников. Благодаря вашим средствам, на фронт отправлено 48 беспилотных летательных аппаратов и 12 наземных станций управления. Ценность вашей поддержки трудно переоценить, низкий поклон вам от наших бойцов. Вся эта помощь уже доставлена на фронт", - заявил Турчак. По его словам, принято решение не разглашать фамилии сенаторов, собравших деньги, однако спикер СФ Валентина Матвиенко уже встретилась с каждым из них и лично поблагодарила."Мы обязательно продолжим нашу миссию, всех коллег по возможности приглашаю к ней присоединиться. Все для фронта и все для победы", - заключил Турчак.

https://ria.ru/20221018/milonov-1824916333.html

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827596276.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, андрей турчак, совет федерации рф, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр