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Глава аграрного комитета Совфеда Майоров покинет свой пост - РИА Новости, 02.11.2022
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Глава аграрного комитета Совфеда Майоров покинет свой пост
Глава аграрного комитета Совфеда Майоров покинет свой пост - РИА Новости, 02.11.2022
Глава аграрного комитета Совфеда Майоров покинет свой пост
Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров покинет свой пост, его сменит сенатор от... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:27
2022-11-02T10:27
политика
алексей майоров
вячеслав тимченко
московская область (подмосковье)
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров покинет свой пост, его сменит сенатор от Московской области Александр Двойных, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко."В повестку сегодняшнего заседания внесён вопрос об освобождении Майорова от должности председателя комитета", - сказал он.По словам Тимченко, на должность председателя аграрного комитета, как ожидается, будет избран член этого комитета, сенатор от Московской области Александр Двойных.Как сообщил РИА Новости источник в Совфеде, Майоров будет избран в среду первым зампредом аграрного комитета.Майоров представляет в Совфеде Калмыкию с 2011 года, возглавляет комитет с 2018 года.Двойных был делегирован в Совфед в сентябре 2021 года. До этого он занимал должность главы городского округа Домодедово.
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московская область (подмосковье)
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политика, алексей майоров, вячеслав тимченко, московская область (подмосковье), совет федерации рф
Политика, Алексей Майоров, Вячеслав Тимченко, Московская область (Подмосковье), Совет Федерации РФ
10:27 02.11.2022
 
Глава аграрного комитета Совфеда Майоров покинет свой пост

Председатель аграрного комитета Совфеда Майоров покинет свой пост, его сменит Двойных

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров покинет свой пост, его сменит сенатор от Московской области Александр Двойных, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"В повестку сегодняшнего заседания внесён вопрос об освобождении Майорова от должности председателя комитета", - сказал он.
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1 ноября, 15:09
Комитет Совфеда поддержал закон об альтернативной службе, сообщил источник
По словам Тимченко, на должность председателя аграрного комитета, как ожидается, будет избран член этого комитета, сенатор от Московской области Александр Двойных.
Как сообщил РИА Новости источник в Совфеде, Майоров будет избран в среду первым зампредом аграрного комитета.
Майоров представляет в Совфеде Калмыкию с 2011 года, возглавляет комитет с 2018 года.
Двойных был делегирован в Совфед в сентябре 2021 года. До этого он занимал должность главы городского округа Домодедово.
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ПолитикаАлексей МайоровВячеслав ТимченкоМосковская область (Подмосковье)Совет Федерации РФ
 
 
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