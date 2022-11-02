https://ria.ru/20221102/sovfed-1828576805.html

Флаги новых регионов России установили в Совфеде

Флаги новых регионов России установили в Совфеде - РИА Новости, 02.11.2022

Флаги новых регионов России установили в Совфеде

В преддверии Дня народного единства в Совете Федерации прошла торжественная церемония установки флагов новых субъектов России. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:59

2022-11-02T09:59

2022-11-02T19:57

владимир путин

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В преддверии Дня народного единства в Совете Федерации прошла торжественная церемония установки флагов новых субъектов России.Символы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей расположили на аллее флагов регионов.Выступая на церемонии, спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что совсем недавно сенаторы поддержали стремление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вернуться на историческую родину — в состав России. Для этого обе палаты парламента приняли все необходимые законодательные решения, и теперь четыре новых региона стали полноценными субъектами Федерации."Символично, что сегодняшняя церемония проходит в преддверии Дня народного единства, праздника, который объединяет всех жителей нашей многонациональной страны", — сказала Матвиенко.Она выразила уверенность, что воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией "на века войдет в летопись истории нашего Отечества как очень важное, радостное, долгожданное событие"."Путь новых регионов к воссоединению с Россией был непростым — долгие годы соотечественники жили в государстве, которое требовало от них отречься от своей истории, своей культуры, своего языка", — добавила Матвиенко.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

https://ria.ru/20221101/blogery-1828328152.html

https://ria.ru/20221102/flagi-1828566200.html

https://ria.ru/20221029/vosstanovlenie-1827762942.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Церемония установки флагов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Совете Федерации Церемония установки флагов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Совете Федерации 2022-11-02T09:59 true PT5M58S

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владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, политика, совет федерации рф