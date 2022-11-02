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Флаги новых регионов России установили в Совфеде - РИА Новости, 02.11.2022
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Флаги новых регионов России установили в Совфеде
Флаги новых регионов России установили в Совфеде - РИА Новости, 02.11.2022
Флаги новых регионов России установили в Совфеде
В преддверии Дня народного единства в Совете Федерации прошла торжественная церемония установки флагов новых субъектов России. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:59
2022-11-02T19:57
владимир путин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
политика
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В преддверии Дня народного единства в Совете Федерации прошла торжественная церемония установки флагов новых субъектов России.Символы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей расположили на аллее флагов регионов.Выступая на церемонии, спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что совсем недавно сенаторы поддержали стремление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вернуться на историческую родину — в состав России. Для этого обе палаты парламента приняли все необходимые законодательные решения, и теперь четыре новых региона стали полноценными субъектами Федерации."Символично, что сегодняшняя церемония проходит в преддверии Дня народного единства, праздника, который объединяет всех жителей нашей многонациональной страны", — сказала Матвиенко.Она выразила уверенность, что воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией "на века войдет в летопись истории нашего Отечества как очень важное, радостное, долгожданное событие"."Путь новых регионов к воссоединению с Россией был непростым — долгие годы соотечественники жили в государстве, которое требовало от них отречься от своей истории, своей культуры, своего языка", — добавила Матвиенко.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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россия
луганская народная республика
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Церемония установки флагов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Совете Федерации
Церемония установки флагов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Совете Федерации
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владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, политика, совет федерации рф
Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Политика, Совет Федерации РФ
09:59 02.11.2022 (обновлено: 19:57 02.11.2022)
 
Флаги новых регионов России установили в Совфеде

В Совфеде прошла торжественная церемония установки флагов новых регионов России

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В преддверии Дня народного единства в Совете Федерации прошла торжественная церемония установки флагов новых субъектов России.
Символы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей расположили на аллее флагов регионов.
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Выступая на церемонии, спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что совсем недавно сенаторы поддержали стремление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вернуться на историческую родину — в состав России. Для этого обе палаты парламента приняли все необходимые законодательные решения, и теперь четыре новых региона стали полноценными субъектами Федерации.
"Символично, что сегодняшняя церемония проходит в преддверии Дня народного единства, праздника, который объединяет всех жителей нашей многонациональной страны", — сказала Матвиенко.
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Она выразила уверенность, что воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией "на века войдет в летопись истории нашего Отечества как очень важное, радостное, долгожданное событие".
"Путь новых регионов к воссоединению с Россией был непростым — долгие годы соотечественники жили в государстве, которое требовало от них отречься от своей истории, своей культуры, своего языка", — добавила Матвиенко.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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