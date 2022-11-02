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Власти Петербурга пообещали заботиться о семьях мобилизованных - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Власти Петербурга пообещали заботиться о семьях мобилизованных
Власти Петербурга пообещали заботиться о семьях мобилизованных - РИА Новости, 02.11.2022
Власти Петербурга пообещали заботиться о семьях мобилизованных
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что власти возьмут на себя заботу о семьях призванных в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:51
2022-11-02T23:51
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
александр беглов
общество
частичная мобилизация в россии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что власти возьмут на себя заботу о семьях призванных в рамках частичной мобилизации.Беглов напомнил, что в соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращены подготовка и вручение повесток.Ранее сообщалось, что в Петербурге принят ряд мер социальной поддержки в отношении семей мобилизованных. В частности, для детей военнослужащих предусмотрен первоочередной прием в государственные школы и детские сады, бесплатное школьное питание, освобождение от родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях. Также среди мер социальной поддержки - бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Жены участников специальной военной операции получат преимущество при приеме на работу. Кроме того, за мобилизованными будут сохранены рабочие места на предприятиях.
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санкт-петербург, александр беглов, общество, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Общество, Частичная мобилизация в России
23:51 02.11.2022
 
Власти Петербурга пообещали заботиться о семьях мобилизованных

Беглов пообещал, что власти Петербурга возьмут на себя заботу о семьях мобилизованных

© РИА Новости / Александр КондратюкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными . Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что власти возьмут на себя заботу о семьях призванных в рамках частичной мобилизации.
"Хочу обратиться к тем, кто был призван в рамках частичной мобилизации. Ребята, спасибо, что верные долгу вы встали в ряды защитников Отечества! Не переживайте за тех, кого оставили дома. Заботу о ваших близких мы возьмем на себя. Для каждой семьи с ее нуждами найдем индивидуальный подход. Удачи вам, парни! Мы гордимся вами и ждем с Победой!", - написал он в своем Telegram-канале.
Беглов напомнил, что в соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращены подготовка и вручение повесток.
Ранее сообщалось, что в Петербурге принят ряд мер социальной поддержки в отношении семей мобилизованных. В частности, для детей военнослужащих предусмотрен первоочередной прием в государственные школы и детские сады, бесплатное школьное питание, освобождение от родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях. Также среди мер социальной поддержки - бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Жены участников специальной военной операции получат преимущество при приеме на работу. Кроме того, за мобилизованными будут сохранены рабочие места на предприятиях.
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Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургАлександр БегловОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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