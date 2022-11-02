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Власти Петербурга пообещали заботиться о семьях мобилизованных

Власти Петербурга пообещали заботиться о семьях мобилизованных - РИА Новости, 02.11.2022

Власти Петербурга пообещали заботиться о семьях мобилизованных

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что власти возьмут на себя заботу о семьях призванных в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:51

2022-11-02T23:51

2022-11-02T23:51

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

александр беглов

общество

частичная мобилизация в россии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что власти возьмут на себя заботу о семьях призванных в рамках частичной мобилизации.Беглов напомнил, что в соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращены подготовка и вручение повесток.Ранее сообщалось, что в Петербурге принят ряд мер социальной поддержки в отношении семей мобилизованных. В частности, для детей военнослужащих предусмотрен первоочередной прием в государственные школы и детские сады, бесплатное школьное питание, освобождение от родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях. Также среди мер социальной поддержки - бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Жены участников специальной военной операции получат преимущество при приеме на работу. Кроме того, за мобилизованными будут сохранены рабочие места на предприятиях.

https://ria.ru/20221027/pomosch-1827250288.html

санкт-петербург

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

санкт-петербург, александр беглов, общество, частичная мобилизация в россии