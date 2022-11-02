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Нидерланды поприветствовали возвращение России к зерновой сделке

Нидерланды поприветствовали возвращение России к зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022

Нидерланды поприветствовали возвращение России к зерновой сделке

Нидерланды приветствуют возвращение России к выполнению зерновой сделки и сотрудничеству с ООН, Украиной и Турцией, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:14

2022-11-02T21:14

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ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Нидерланды приветствуют возвращение России к выполнению зерновой сделки и сотрудничеству с ООН, Украиной и Турцией, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра.Он подчеркнул, что для продовольственной безопасности и цен крайне важно, чтобы украинское зерно оставалось доступным для мирового рынка.Ранее глава МИД Нидерландов заявил, что поблагодарил Турцию за усилия по возвращению РФ к выполнению сделки.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, владимир путин, россия, турция, украина, оон, twitter