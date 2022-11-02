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Нидерланды поприветствовали возвращение России к зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
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Нидерланды поприветствовали возвращение России к зерновой сделке
Нидерланды поприветствовали возвращение России к зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
Нидерланды поприветствовали возвращение России к зерновой сделке
Нидерланды приветствуют возвращение России к выполнению зерновой сделки и сотрудничеству с ООН, Украиной и Турцией, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:14
2022-11-02T21:14
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ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Нидерланды приветствуют возвращение России к выполнению зерновой сделки и сотрудничеству с ООН, Украиной и Турцией, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра.Он подчеркнул, что для продовольственной безопасности и цен крайне важно, чтобы украинское зерно оставалось доступным для мирового рынка.Ранее глава МИД Нидерландов заявил, что поблагодарил Турцию за усилия по возвращению РФ к выполнению сделки.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
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цены на нефть, владимир путин, россия, турция, украина, оон, twitter
Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Турция, Украина, ООН, Twitter
21:14 02.11.2022
 
Нидерланды поприветствовали возвращение России к зерновой сделке

Глава МИД Нидерландов Хукстра: страна приветствует возвращение России к зерновой сделке

© AFP 2022 / Yasin AkgulГрузовые корабли у якорной стоянки у южного входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые корабли у якорной стоянки у южного входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgul
Грузовые корабли у якорной стоянки у южного входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Нидерланды приветствуют возвращение России к выполнению зерновой сделки и сотрудничеству с ООН, Украиной и Турцией, заявил глава МИД королевства Вопке Хукстра.
"Нидерланды приветствуют объявление о том, что Россия возвращается в зерновую сделку и возобновляет сотрудничество с ООН, Украиной и Турцией", - написал Хукстра в своем Twitter.
Он подчеркнул, что для продовольственной безопасности и цен крайне важно, чтобы украинское зерно оставалось доступным для мирового рынка.
Ранее глава МИД Нидерландов заявил, что поблагодарил Турцию за усилия по возвращению РФ к выполнению сделки.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 18:24
Генсек ООН поприветствовал возвращение России в зерновую сделку
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияТурцияУкраинаООНTwitter
 
 
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