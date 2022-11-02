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В ООН поприветствовали возвращение России к зерновой сделке

В ООН поприветствовали возвращение России к зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022

В ООН поприветствовали возвращение России к зерновой сделке

ООН приветствует возвращение России к зерновой сделке, заявил координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:33

2022-11-02T14:33

2022-11-02T14:33

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. ООН приветствует возвращение России к зерновой сделке, заявил координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла.Президент Турции Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке."Приветствую возвращение Российской Федерации к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений из Украины. Благодарен за содействие Турции. С нетерпением жду возобновления работы со всеми сторонами инициативы", - написал Абдулла в Twitter.

https://ria.ru/20221102/zerno-1828670832.html

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цены на нефть, владимир путин, россия, турция, украина, оон