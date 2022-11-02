https://ria.ru/20221102/sdelka-1828581674.html

Турция проинформировала Шойгу об украинской позиции по зерновой сделке

Турция проинформировала Шойгу об украинской позиции по зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022

Турция проинформировала Шойгу об украинской позиции по зерновой сделке

Турция сообщила главе российского Минобороны Сергею Шойгу об украинской позиции по зерновой сделке и заверила, что причин для опасений насчет безопасности... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:19

2022-11-02T10:19

2022-11-02T14:44

экономика

сергей шойгу

хулуси акар

россия

турция

украина

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АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Турция сообщила главе российского Минобороны Сергею Шойгу об украинской позиции по зерновой сделке и заверила, что причин для опасений насчет безопасности коридора нет, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар в интервью газете Milliyet."Мы встречаемся с министрами обеих сторон для решения возникающих проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы приняли его опасения. Мы также провели переговоры с украинскими министрами. Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки", — сказал он.По словам Аскара, на встречах поднимался вопрос о важности продолжения зерновой сделки, поскольку она вносит большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса."Соглашение показывает, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога и что инициативу по отгрузке зерна, которая является чисто гуманитарной деятельностью, следует держать отдельно от условий конфликта, — добавил министр, повторив, что Турция призывает все стороны снова сесть за стол переговоров.В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов, определяющий алгоритм безопасного вывоза украинского зерна из черноморских портов, а также предусматривающий снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. При этом в Москве не раз отмечали, что российская часть сделки не работает, а получателем украинского зерна оказались в основном страны Европы, а не беднейшие государства Африки.В конце прошлой недели, после того как Киев устроил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия объявила о приостановке участия в сделке. По словам главы МИД Сергея Лаврова, говорить о возобновлении движения судов можно будет только после получения от Украины гарантий неиспользования гуманитарного коридора для боевых действий.

https://ria.ru/20221101/ankara-1828520002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сергей шойгу, хулуси акар, россия, турция, украина