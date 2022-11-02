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Самарский губернатор провел встречу с министром спорта Матыциным - РИА Новости, 02.11.2022
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Самарский губернатор провел встречу с министром спорта Матыциным
Самарский губернатор провел встречу с министром спорта Матыциным - РИА Новости, 02.11.2022
Самарский губернатор провел встречу с министром спорта Матыциным
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным, на которой обсуждались вопросы развития отрасли физкультуры и РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:30
2022-11-02T11:30
общество
дмитрий азаров
олег матыцин
самарская область
министерство спорта рф
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САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным, на которой обсуждались вопросы развития отрасли физкультуры и спорта в регионе, сообщает пресс-служба облправительства."В ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным. На ней обсуждались вопросы динамики развития отрасли физкультуры и спорта в регионе, реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", привлечения дополнительных средств федерального бюджета на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры в Самарской области", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, за пять лет в Самарской области реконструировали и построили более 135 спортивных объектов. Один из ключевых объектов - Дворец спорта на улице Молодогвардейской в Самаре – был открыт в сентябре прошлого года в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". По данным пресс-службы, благодаря работе Азарова по привлечению средств федерального бюджета арена была построена на год раньше.Как сообщил Азаров, сегодня Дворец спорта – один из главных многофункциональных спортивных центров Самарской области, точка притяжения тысяч спортсменов и любителей спорта. Здесь играют свои домашние матчи хоккейный клуб ЦСК ВВС и баскетбольный клуб "Самара", ежедневно проводят тренировки воспитанники спортивных школ, регулярно организуют всероссийские соревнования по различным видам спорта.По итогам 2022 года в Самарской области будет построено четыре площадки ГТО, пять универсальных спортивных площадок, две "умные" спортивные площадки. "При поддержке министерства спорта России и Вашей лично в Самарской области построены и строятся крупные спортивные объекты. У нас появляются современные спорткомплексы, о которых в регионе мечтали многие и многие годы, десятилетия. Новые спортобъекты - это мощный импульс для развития спорта в нашем регионе, комфортные условия по подготовке спортсменов высокого уровня, приобщение к здоровому образу жизни и самореализации тысяч людей, тысяч талантливых мальчишек и девчонок, будущих чемпионов", - цитирует Азарова пресс-служба.Азаров и Матыцин также обсудили включение тольяттинского хоккейного клуба "Лада" в состав участников Континентальной хоккейной лиги. Подготовить соответствующие предложения поручал президент Владимир Путин по итогам встречи с губернатором Самарской области.Азаровым были проведены переговоры с руководством лиги, перед министерством спорта Самарской области была поставлена задача совместно с руководством ХК "Лада" совместно подготовить пакет необходимой заявочной документации и в срок направить ее в КХЛ. Накануне клуб проинформировал о направлении заявки в лигу. Кроме того, начата работа по приведению Дворца спорта "Лада Арена" к требованиям КХЛ.Решение о включении клуба в состав участников КХЛ будет рассматриваться весной следующего года на ежегодном заседании совета директоров лиги. Азаров и Матыцин скоординировали дальнейшую совместную работу по включению ХК "Лада" в КХЛ.
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общество, дмитрий азаров, олег матыцин, самарская область, министерство спорта рф
Общество, Дмитрий Азаров, Олег Матыцин, Самарская область, Министерство спорта РФ
11:30 02.11.2022
 
Самарский губернатор провел встречу с министром спорта Матыциным

Самарский губернатор Азаров провел встречу с министром спорта Матыциным

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным, на которой обсуждались вопросы развития отрасли физкультуры и спорта в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
"В ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным. На ней обсуждались вопросы динамики развития отрасли физкультуры и спорта в регионе, реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", привлечения дополнительных средств федерального бюджета на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры в Самарской области", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, за пять лет в Самарской области реконструировали и построили более 135 спортивных объектов. Один из ключевых объектов - Дворец спорта на улице Молодогвардейской в Самаре – был открыт в сентябре прошлого года в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". По данным пресс-службы, благодаря работе Азарова по привлечению средств федерального бюджета арена была построена на год раньше.
Как сообщил Азаров, сегодня Дворец спорта – один из главных многофункциональных спортивных центров Самарской области, точка притяжения тысяч спортсменов и любителей спорта. Здесь играют свои домашние матчи хоккейный клуб ЦСК ВВС и баскетбольный клуб "Самара", ежедневно проводят тренировки воспитанники спортивных школ, регулярно организуют всероссийские соревнования по различным видам спорта.
По итогам 2022 года в Самарской области будет построено четыре площадки ГТО, пять универсальных спортивных площадок, две "умные" спортивные площадки. "При поддержке министерства спорта России и Вашей лично в Самарской области построены и строятся крупные спортивные объекты. У нас появляются современные спорткомплексы, о которых в регионе мечтали многие и многие годы, десятилетия. Новые спортобъекты - это мощный импульс для развития спорта в нашем регионе, комфортные условия по подготовке спортсменов высокого уровня, приобщение к здоровому образу жизни и самореализации тысяч людей, тысяч талантливых мальчишек и девчонок, будущих чемпионов", - цитирует Азарова пресс-служба.
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Азаров и Матыцин также обсудили включение тольяттинского хоккейного клуба "Лада" в состав участников Континентальной хоккейной лиги. Подготовить соответствующие предложения поручал президент Владимир Путин по итогам встречи с губернатором Самарской области.
Азаровым были проведены переговоры с руководством лиги, перед министерством спорта Самарской области была поставлена задача совместно с руководством ХК "Лада" совместно подготовить пакет необходимой заявочной документации и в срок направить ее в КХЛ. Накануне клуб проинформировал о направлении заявки в лигу. Кроме того, начата работа по приведению Дворца спорта "Лада Арена" к требованиям КХЛ.
Решение о включении клуба в состав участников КХЛ будет рассматриваться весной следующего года на ежегодном заседании совета директоров лиги. Азаров и Матыцин скоординировали дальнейшую совместную работу по включению ХК "Лада" в КХЛ.
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ОбществоДмитрий АзаровОлег МатыцинСамарская областьМинистерство спорта РФ
 
 
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