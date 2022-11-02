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В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство - РИА Новости, 02.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221102/rpts-1828554828.html
В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство
В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство - РИА Новости, 02.11.2022
В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство
Русская православная церковь против возвращения уголовного наказания за грех содомии, следует из заявления председателя Синодального отдела Московского... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T07:12
2022-11-02T10:09
религия
владимир легойда
вячеслав володин
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь против возвращения уголовного наказания за грех содомии, следует из заявления председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ – пропаганду."Думаю, что не за всякий грех человека надлежит наказывать в уголовном порядке. Во всяком случае церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих", - сказал Легойда в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, нужно ли вернуть уголовную статью за мужеложство, которая была в СССР.Читайте полный текст интервью Владимира Легойды &gt;&gt;
https://ria.ru/20221102/rpts-1828552986.html
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владимир легойда, вячеслав володин, ссср
Религия, Владимир Легойда, Вячеслав Володин, СССР
07:12 02.11.2022 (обновлено: 10:09 02.11.2022)
 
В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство

Представитель РПЦ Легойда: Московский патриархат против уголовного наказания за содомию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь против возвращения уголовного наказания за грех содомии, следует из заявления председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.
Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ – пропаганду.
"Думаю, что не за всякий грех человека надлежит наказывать в уголовном порядке. Во всяком случае церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих", - сказал Легойда в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, нужно ли вернуть уголовную статью за мужеложство, которая была в СССР.
Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
06:05Религия
В РПЦ назвали публичные каминг-ауты пропагандой ЛГБТ
 
РелигияВладимир ЛегойдаВячеслав ВолодинСССР
 
 
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