https://ria.ru/20221102/rpts-1828554828.html

В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство

В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство - РИА Новости, 02.11.2022

В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство

Русская православная церковь против возвращения уголовного наказания за грех содомии, следует из заявления председателя Синодального отдела Московского... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T07:12

2022-11-02T07:12

2022-11-02T10:09

религия

владимир легойда

вячеслав володин

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144486/44/1444864422_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_75fc87bc118c36235bd694c9a4896be1.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь против возвращения уголовного наказания за грех содомии, следует из заявления председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ – пропаганду."Думаю, что не за всякий грех человека надлежит наказывать в уголовном порядке. Во всяком случае церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих", - сказал Легойда в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, нужно ли вернуть уголовную статью за мужеложство, которая была в СССР.Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>

https://ria.ru/20221102/rpts-1828552986.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир легойда, вячеслав володин, ссср