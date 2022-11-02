https://ria.ru/20221102/legoyda-1828509806.html

Владимир Легойда: операции по смене пола должны быть запрещены в РФ

Владимир Легойда: операции по смене пола должны быть запрещены в РФ - РИА Новости, 02.11.2022

Владимир Легойда: операции по смене пола должны быть запрещены в РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Пока речь идет об административной ответственности. Однако ко второму чтению наказание... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:00

2022-11-02T08:00

2022-11-02T17:23

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Пока речь идет об административной ответственности. Однако ко второму чтению наказание могут ужесточить. О том, как Русская православная церковь относится к людям нетрадиционной ориентации, что считает пропагандой, в том числе в учебных заведениях, поддерживает ли возможное введение уголовного наказания за нее, а также за мужеложство – рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.– Владимир Романович, считает ли Церковь принятие законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ своей инициативой или заслугой?– Русская Церковь всегда свидетельствовала о том, что пропаганда явлений, считающих греховными не только в православии, но и в других религиозных традициях, разрушает общество. Закон должен четко закреплять и защищать ценности. Если у нас конституционная ценность – традиционная семья, то агрессивное навязывание поведения, ее отрицающего, недопустимо. Думаю, что последнее, что нужно делать, это приписывать себе заслуги. Предстоит большая работа, направленная на то, чтобы вернуть ценность семьи в центр жизни общества. Праздновать победу преждевременно.– Как относитесь к тексту законопроекта, принятому в первом чтении, нуждается ли он в какой-либо доработке?– Мы поддерживали законопроект в текущей версии еще во время общественных слушаний в Государственной Думе, которые показали консенсус всех политических и общественных сил. Думаю, что имплементация положений закона в социальных сетях, где подобная пропаганда носит наиболее массовый характер, может быть предметом уточнений в ходе последующих чтений. Здесь важны замечания практиков.– Может ли новый закон ущемлять гражданские права представителей ЛГБТ, унижать человеческое достоинство, например, не начнут ли людей после вступления этого закона в силу осуждать в коллективах, устраивать травлю, увольнять? Как общество, с точки зрения Церкви, должно к ним относиться?– Церковь ко всем призывает относиться с любовью, даже к тем, кто, с нашей точки зрения, совершает грех. Различение греха и грешника – фундаментальное положение христианского отношения к человеку. Но демонстрация своего греховного поведения, попытка вовлечь в него окружающих должны пресекаться законом. Мы ведь не говорим о нарушении гражданских прав, когда кто-то, например, голышом выходит на улицу или распивает на территории детского сада спиртные напитки и за это отвечает по закону?Унижать никого не надо, но для всех лучше, если греховные наклонности человека станут предметом исповеди или хотя бы обсуждения с психологом, но не публичного навязывания и оправдания.Уволить человека, на мой взгляд, можно, если его поведение неэтично. Никто, например, не приходит в детский сад и не рассказывает про свою гетеросексуальную ориентацию и любовные похождения, запрещено это должно быть и тем, кто относит себя к ЛГБТ.– Есть практика каминг-аута, когда представители ЛГБТ специально публично об этом заявляют. Это будет считаться пропагандой?– Следует дождаться появления правоприменительной практики, возможно, принятия подзаконных актов, чтобы сформировать отношение к частным случаям. Однако могу сказать, что так называемые каминг-ауты в современном публичном пространстве превратились в пропагандистские акции, в ходе которых "прогрессивная общественность" обязательно должна поддерживать того, кто по каким-то причинам решил сделать свое сексуальное поведение предметом общего достояния.Мне кажется, что в последнее время общество практически потеряло представление о частной жизни, к которой относится и сексуальное поведение. Причем неважно, является ли оно гетеро- или гомосексуальным. Думаю, что принятый закон, по крайней мере, в определенной мере это представление вернет.– В СССР была уголовная статья за мужеложство. Нужно ли ее вернуть, по вашему мнению?– Думаю, что не за всякий грех человека надлежит наказывать в уголовном порядке. Во всяком случае, церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих.Вообще, следует учитывать, что запреты, репрессивные меры – это почти в любом деле лишь одна сторона вопроса. При помощи одних только запретов никакую проблему не решить. Надо подумать о том, что любые запреты должны сопровождаться активным созданием и продвижением положительного контента, нацеленного на утверждение традиционных семейных ценностей, в том числе в сфере литературы, СМИ, кинематографа, социальных сетей и т.д. Недостаточно декларировать приверженность той или иной системе ценностей. Воспроизводство этих ценностей через образование и воспитание является столь же важной задачей, как и запрет недопустимого.– Что вы думаете об операциях по изменению пола, об их допустимости в России?– Насколько я понимаю, есть ничтожно малое число гермафродитов: людей, сочетающих в себе мужские и женские половые признаки. Полагаю, таким людям нужна хирургическая помощь. В остальном манипуляции по изменению пола – это элемент навязывания гендерной идеологии, преступный бизнес, который калечит судьбы людей, а в последнее время и детей. Многие врачи на Западе публично заявляют о том, что так называемая гормональная коррекция пола несовершеннолетним лишает их возможности иметь детей, то есть попросту стерилизует. Увы, они никем не услышаны. Думаю, что такие операции в России должны быть запрещены.– Должны ли священники, сталкивающиеся на исповеди со скрытыми гомосексуалистами, заявлять об этом в правоохранительные органы?– Подобного рода домыслы распространяют те, кто сознательно хочет скомпрометировать закон, защищающий ценности семьи, еще до того, как он вступил в действие. Никакой священник не может открывать тайну исповеди и не должен отказывать в духовной помощи человеку, ставшему жертвой содомского греха, как, впрочем, и любого другого греха. Это противоречит самой природе священства.Более того, я убежден, что любой здравомыслящий человек не будет заниматься каким-то поиском "скрытых" гомосексуалистов. Это может быть только манией, и закон, который защищает публичное пространство и исключает вмешательство в частную жизнь, для этого не создает никаких оснований.– Как педагогам в школах и вузах рассказывать о некоторых выдающихся писателях, поэтах, музыкантах, в биографии которых – нетрадиционная ориентация, или отдельные произведения которых посвящены представителям своего пола? Умалчивать об этом или осуждать автора, чтобы не быть обвиненным в пропаганде?– Если речь идет о русской классической литературе, то ответ самоочевиден. Никто, за редчайшим исключением, не демонстрировал, не выносил на суд общества свою сексуальную ориентацию, равно как и свою частную жизнь вообще. Это в те времена считалось неприличным и оскорбительным, за подобное и на дуэль могли вызвать.Не вполне понимаю и педагогической цели, с которой преподаватель мог бы обсуждать со школьниками и студентами сексуальную жизнь "писателей, поэтов и музыкантов" вместо обсуждения культурного наследия, ими созданного. Если какому-то учителю придет в голову мысль увязывать творческие достижения того или иного автора с его ориентацией, то, пожалуй, я бы назвал это не просто пропагандой, а пропагандистским бредом.– А если ныне живущий автор посвящает какое-либо произведение представителю своего пола или описывает в романе по тем или иным причинам гомосексуалиста, должно ли это считаться пропагандой ЛГБТ? Вопрос касается и киносюжетов.– Что касается современных авторов, то, по моему собственному наблюдению, в большинстве литературных и киносюжетов, в которых рассматривается гомосексуальная тематика, это делается не с художественной, а с политической целью. Как раньше любая научная работа начиналась с совершенно неуместной цитаты классиков марксизма-ленинизма, так теперь многие модные и востребованные авторы включают в свои работы гомосексуальную линию. На мой взгляд, это сковывает творчество, а не освобождает его.– Как избежать обвинений в пропаганде людям, у которых традиционная ориентация, но нетрадиционные вкусы, например, в одежде: если женщина носит мужскую одежду, а мужчина, например, розовые свитера?– В режиме интервью невозможно и бессмысленно выносить судебные решения по предполагаемым обстоятельствам.

https://ria.ru/20221030/rpts-1827838863.html

https://ria.ru/20221029/gosduma-1827767370.html

https://ria.ru/20221027/transgender-1827359106.html

https://ria.ru/20220212/dukhovnik-1772474146.html

https://ria.ru/20221027/lgbt-1827133552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, владимир легойда, россия, госдума рф, русская православная церковь, московский патриархат