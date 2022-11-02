https://ria.ru/20221102/rpts-1828552986.html
В РПЦ назвали публичные каминг-ауты пропагандой ЛГБТ
В РПЦ назвали публичные каминг-ауты пропагандой ЛГБТ - РИА Новости, 02.11.2022
В РПЦ назвали публичные каминг-ауты пропагандой ЛГБТ
Публичные каминг-ауты, то есть заявления с признанием своей нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендерности, стали сейчас "пропагандистскими акциями",... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T06:05
2022-11-02T06:05
2022-11-02T10:10
религия
владимир легойда
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госдума рф
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Публичные каминг-ауты, то есть заявления с признанием своей нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендерности, стали сейчас "пропагандистскими акциями", законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды отчасти вернет в обществе представление о частной жизни, к которой относится и сексуальное поведение, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ – пропаганду."Каминг-ауты в современном публичном пространстве превратились в пропагандистские акции, в ходе которых "прогрессивная общественность" обязательно должна поддерживать того, кто по каким-то причинам решил сделать свое сексуальное поведения предметом общего достояния", - сказал Легойда.По его мнению, законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды может вернуть в обществе представление о частной жизни."Мне кажется, что в последнее время общество практически потеряло представление о частной жизни, к которой относится и сексуальное поведение. Причем неважно, является ли оно гетеро- или гомосексуальным. Думаю, что принятый закон, по крайней мере в определенной мере, это представление вернет", - заключил представитель РПЦ.Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
https://ria.ru/20221102/rpts-1828549637.html
https://ria.ru/20221030/rpts-1827838863.html
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владимир легойда, вячеслав володин, госдума рф, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Владимир Легойда, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Русская православная церковь, Московский Патриархат
06:05 02.11.2022 (обновлено: 10:10 02.11.2022)
В РПЦ назвали публичные каминг-ауты пропагандой ЛГБТ
Представитель РПЦ Легойда: публичные каминг-ауты стали сейчас "пропагандистскими акциями"
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Публичные каминг-ауты, то есть заявления с признанием своей нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендерности, стали сейчас "пропагандистскими акциями", законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды отчасти вернет в обществе представление о частной жизни, к которой относится и сексуальное поведение, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Госдума
в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. РПЦ
поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин
допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ – пропаганду.
"Каминг-ауты в современном публичном пространстве превратились в пропагандистские акции, в ходе которых "прогрессивная общественность" обязательно должна поддерживать того, кто по каким-то причинам решил сделать свое сексуальное поведения предметом общего достояния", - сказал Легойда.
По его мнению, законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды может вернуть в обществе представление о частной жизни.
"Мне кажется, что в последнее время общество практически потеряло представление о частной жизни, к которой относится и сексуальное поведение. Причем неважно, является ли оно гетеро- или гомосексуальным. Думаю, что принятый закон, по крайней мере в определенной мере, это представление вернет", - заключил представитель РПЦ.