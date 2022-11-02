https://ria.ru/20221102/rpts-1828549637.html

В РПЦ призвали не унижать представителей ЛГБТ

В РПЦ призвали не унижать представителей ЛГБТ - РИА Новости, 02.11.2022

В РПЦ призвали не унижать представителей ЛГБТ

Русская православная церковь призывает относиться ко всем грешникам, в том числе представителям ЛГБТ, с любовью и не унижать их, однако "вовлечение других в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T04:13

2022-11-02T04:13

2022-11-02T12:06

религия

владимир легойда

вячеслав володин

русская православная церковь

госдума рф

московский патриархат

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь призывает относиться ко всем грешникам, в том числе представителям ЛГБТ, с любовью и не унижать их, однако "вовлечение других в грех" должно пресекаться законом, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ-пропаганду."Церковь ко всем призывает относиться с любовью, даже к тем, кто с нашей точки зрения совершает грех. Различение греха и грешника – фундаментальное положение христианского отношения к человеку. Но демонстрация своего греховного поведения, попытка вовлечь в него окружающих должны пресекаться законом. …Унижать никого не надо, но для всех лучше, если греховные наклонности человека станут предметом исповеди или хотя бы обсуждения с психологом, но не публичного навязывания и оправдания", - сказал Легойда.Он отметил, что Русская православная церковь всегда свидетельствовала, что пропаганда греховных явлений разрушает общество, поэтому в РПЦ поддержали проект закона о запрете ЛГБТ-пропаганды."Закон должен четко закреплять и защищать ценности. Если у нас конституционная ценность – традиционная семья, то агрессивное навязывание поведения, ее отрицающего, недопустимо", - заключил представитель РПЦ.Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>

https://ria.ru/20221030/rpts-1827838863.html

https://ria.ru/20220804/literatura-1807311678.html

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владимир легойда, вячеслав володин, русская православная церковь, госдума рф, московский патриархат