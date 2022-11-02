https://ria.ru/20221102/rossiya-1828577729.html

Россия превратила "великую победу" Запада в большой провал, пишет Newsweek

Россия превратила "великую победу" Запада в большой провал, пишет Newsweek - РИА Новости, 02.11.2022

Россия превратила "великую победу" Запада в большой провал, пишет Newsweek

Запад посчитал, что одержал над Россией "великую победу" в ООН, но он ошибся, пишет Брендан Коул в статье для журнала Newsweek. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:04

2022-11-02T10:04

2022-11-02T20:49

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Запад посчитал, что одержал над Россией "великую победу" в ООН, но он ошибся, пишет Брендан Коул в статье для журнала Newsweek."Мартовское голосование в Генеральной ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть "преподнесено западными дипломатами как великая победа", но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции", — цитирует издание заместителя директора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатана Эяля.В статье отмечается, что на Глобальном Юге распространено мнение о том, что Россию вынудили начать спецоперацию."Есть глубокая обида на Запад за все его колониальное прошлое и все остальное, что определенно намного сильнее любых подозрений в отношении России", — пишет автор. По мнению Коула, США и их западные союзники уже довольно давно изучают варианты исключения России из G20. Но сделать это оказалось фактически невозможно, так как принимающая сторона нынешнего саммита — Индонезия, а также Индия, Бразилия, ЮАР и Китай не хотят поддерживать такое решение. "Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение России из G20. Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕС. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами", — заключил журналист. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828565083.html

https://ria.ru/20221102/pomosch-1828550196.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, сша, оон, евросоюз