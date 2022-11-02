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Россия превратила "великую победу" Запада в большой провал, пишет Newsweek - РИА Новости, 02.11.2022
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Россия превратила "великую победу" Запада в большой провал, пишет Newsweek
Россия превратила "великую победу" Запада в большой провал, пишет Newsweek - РИА Новости, 02.11.2022
Россия превратила "великую победу" Запада в большой провал, пишет Newsweek
Запад посчитал, что одержал над Россией "великую победу" в ООН, но он ошибся, пишет Брендан Коул в статье для журнала Newsweek. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:04
2022-11-02T20:49
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украина
сша
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Запад посчитал, что одержал над Россией "великую победу" в ООН, но он ошибся, пишет Брендан Коул в статье для журнала Newsweek."Мартовское голосование в Генеральной ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть "преподнесено западными дипломатами как великая победа", но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции", — цитирует издание заместителя директора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатана Эяля.В статье отмечается, что на Глобальном Юге распространено мнение о том, что Россию вынудили начать спецоперацию."Есть глубокая обида на Запад за все его колониальное прошлое и все остальное, что определенно намного сильнее любых подозрений в отношении России", — пишет автор. По мнению Коула, США и их западные союзники уже довольно давно изучают варианты исключения России из G20. Но сделать это оказалось фактически невозможно, так как принимающая сторона нынешнего саммита — Индонезия, а также Индия, Бразилия, ЮАР и Китай не хотят поддерживать такое решение. "Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение России из G20. Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕС. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами", — заключил журналист. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828565083.html
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в мире, россия, украина, сша, оон, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, ООН, Евросоюз
10:04 02.11.2022 (обновлено: 20:49 02.11.2022)
 
Россия превратила "великую победу" Запада в большой провал, пишет Newsweek

Журналист Newsweek Коул заявил о провале попыток Запада одержать победу над Россией в ООН

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Запад посчитал, что одержал над Россией "великую победу" в ООН, но он ошибся, пишет Брендан Коул в статье для журнала Newsweek.
"Мартовское голосование в Генеральной ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть "преподнесено западными дипломатами как великая победа", но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции", — цитирует издание заместителя директора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатана Эяля.
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В статье отмечается, что на Глобальном Юге распространено мнение о том, что Россию вынудили начать спецоперацию.
"Есть глубокая обида на Запад за все его колониальное прошлое и все остальное, что определенно намного сильнее любых подозрений в отношении России", — пишет автор.
По мнению Коула, США и их западные союзники уже довольно давно изучают варианты исключения России из G20. Но сделать это оказалось фактически невозможно, так как принимающая сторона нынешнего саммита — Индонезия, а также Индия, Бразилия, ЮАР и Китай не хотят поддерживать такое решение.
"Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение России из G20. Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕС. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами", — заключил журналист.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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