Москва ждет результатов МАГАТЭ по "грязной бомбе", заявила Захарова
Захарова: Москва ждет результатов МАГАТЭ по "грязной бомбе" на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва ждет результатов посещения МАГАТЭ украинских объектов, где идет проверка информации о "грязной бомбе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы с нетерпением ждем результатов посещения украинских объектов инспектором МАГАТЭ. Сначала нужно их изучить, изучить соответствующий доклад после того, как он будет опубликован, потом мы сделаем свои оценки и выскажемся на этот счет", - заявила дипломат в ходе своего еженедельного брифинга.
Она подчеркнула, что "угроза ядерного терроризма со стороны киевского режима реальна и крайне опасна".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны. Путин заявил, что он лично поручил министру обороны Сергею Шойгу обзвонить его зарубежных коллег и предупредить их об угрозе создания на Украине "грязной бомбы".