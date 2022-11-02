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Москва ждет результатов МАГАТЭ по "грязной бомбе", заявила Захарова - РИА Новости, 02.11.2022
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Москва ждет результатов МАГАТЭ по "грязной бомбе", заявила Захарова
Москва ждет результатов МАГАТЭ по "грязной бомбе", заявила Захарова - РИА Новости, 02.11.2022
Москва ждет результатов МАГАТЭ по "грязной бомбе", заявила Захарова
Москва ждет результатов посещения МАГАТЭ украинских объектов, где идет проверка информации о "грязной бомбе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:52
2022-11-02T14:52
мария захарова
владимир путин
игорь кириллов
украина
россия
москва
вооруженные силы рф
магатэ
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва ждет результатов посещения МАГАТЭ украинских объектов, где идет проверка информации о "грязной бомбе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что "угроза ядерного терроризма со стороны киевского режима реальна и крайне опасна".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны. Путин заявил, что он лично поручил министру обороны Сергею Шойгу обзвонить его зарубежных коллег и предупредить их об угрозе создания на Украине "грязной бомбы".
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мария захарова, владимир путин, игорь кириллов, украина, россия, москва, вооруженные силы рф, магатэ, в мире
Мария Захарова, Владимир Путин, Игорь Кириллов, Украина, Россия, Москва, Вооруженные силы РФ, МАГАТЭ, В мире
14:52 02.11.2022
 
Москва ждет результатов МАГАТЭ по "грязной бомбе", заявила Захарова

Захарова: Москва ждет результатов МАГАТЭ по "грязной бомбе" на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва ждет результатов посещения МАГАТЭ украинских объектов, где идет проверка информации о "грязной бомбе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы с нетерпением ждем результатов посещения украинских объектов инспектором МАГАТЭ. Сначала нужно их изучить, изучить соответствующий доклад после того, как он будет опубликован, потом мы сделаем свои оценки и выскажемся на этот счет", - заявила дипломат в ходе своего еженедельного брифинга.
Она подчеркнула, что "угроза ядерного терроризма со стороны киевского режима реальна и крайне опасна".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".
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РФ есть чем ответить Киеву на провокацию с "грязной бомбой", заявили в ГД
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны. Путин заявил, что он лично поручил министру обороны Сергею Шойгу обзвонить его зарубежных коллег и предупредить их об угрозе создания на Украине "грязной бомбы".
“Грязная бомба”: устройство и последствия применения
26 октября, 19:35Инфографика
"Грязная бомба": устройство и последствия применения
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Мария ЗахароваВладимир ПутинИгорь КирилловУкраинаРоссияМоскваВооруженные силы РФМАГАТЭВ мире
 
 
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