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Москва ждет результатов МАГАТЭ по "грязной бомбе", заявила Захарова

Москва ждет результатов МАГАТЭ по "грязной бомбе", заявила Захарова - РИА Новости, 02.11.2022

Москва ждет результатов МАГАТЭ по "грязной бомбе", заявила Захарова

Москва ждет результатов посещения МАГАТЭ украинских объектов, где идет проверка информации о "грязной бомбе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:52

2022-11-02T14:52

2022-11-02T14:52

мария захарова

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва ждет результатов посещения МАГАТЭ украинских объектов, где идет проверка информации о "грязной бомбе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что "угроза ядерного терроризма со стороны киевского режима реальна и крайне опасна".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны. Путин заявил, что он лично поручил министру обороны Сергею Шойгу обзвонить его зарубежных коллег и предупредить их об угрозе создания на Украине "грязной бомбы".

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/provokatsiya-1827531315.html

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мария захарова, владимир путин, игорь кириллов, украина, россия, москва, вооруженные силы рф, магатэ, в мире