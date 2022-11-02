https://ria.ru/20221102/remont-1828752118.html

В ЛНР начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское"

В ЛНР начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское" - РИА Новости, 02.11.2022

В ЛНР начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское"

Специалисты предприятия "Лугансквода" начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское", подающего воду на Перевальск и поселок Горняцкий, сообщил... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:05

2022-11-02T18:05

2022-11-02T18:05

жкх

леонид пасечник

луганская народная республика

лугансквода

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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты предприятия "Лугансквода" начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское", подающего воду на Перевальск и поселок Горняцкий, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Сегодня специалисты предприятия ГУП ЛНР "Лугансквода" начали работы по замене аварийного участка магистрального водовода "Алчевск-Петровское", который подает воду почти на 50% Перевальска и поселок Горняцкий. Старую трубу заменят на новую, чтобы избежать порывов", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Пасечника, водоснабжение населенных пунктов республики – это одна из основных проблем, и решение вопроса является одним из приоритетных. Он добавил, что большую поддержу и помощь оказывают другие регионы Российской Федерации."Надеюсь, что теперь еще на одной территории проблема будет решена", - написал он.

https://realty.ria.ru/20221102/trassa-1828627583.html

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жкх, леонид пасечник, луганская народная республика, лугансквода