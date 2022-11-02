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В ЛНР начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское" - РИА Новости, 02.11.2022
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В ЛНР начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское"
В ЛНР начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское" - РИА Новости, 02.11.2022
В ЛНР начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское"
Специалисты предприятия "Лугансквода" начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское", подающего воду на Перевальск и поселок Горняцкий, сообщил... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:05
2022-11-02T18:05
жкх
леонид пасечник
луганская народная республика
лугансквода
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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты предприятия "Лугансквода" начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское", подающего воду на Перевальск и поселок Горняцкий, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Сегодня специалисты предприятия ГУП ЛНР "Лугансквода" начали работы по замене аварийного участка магистрального водовода "Алчевск-Петровское", который подает воду почти на 50% Перевальска и поселок Горняцкий. Старую трубу заменят на новую, чтобы избежать порывов", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Пасечника, водоснабжение населенных пунктов республики – это одна из основных проблем, и решение вопроса является одним из приоритетных. Он добавил, что большую поддержу и помощь оказывают другие регионы Российской Федерации."Надеюсь, что теперь еще на одной территории проблема будет решена", - написал он.
https://realty.ria.ru/20221102/trassa-1828627583.html
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жкх, леонид пасечник, луганская народная республика, лугансквода
ЖКХ, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Лугансквода
18:05 02.11.2022
 
В ЛНР начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское"

В ЛНР начали ремонт аварийного участка водовода, подающего воду на Перевальск и Горняцкий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабочий во время укладки труб
Рабочий во время укладки труб - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Рабочий во время укладки труб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты предприятия "Лугансквода" начали ремонт аварийного участка водовода "Алчевск-Петровское", подающего воду на Перевальск и поселок Горняцкий, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня специалисты предприятия ГУП ЛНР "Лугансквода" начали работы по замене аварийного участка магистрального водовода "Алчевск-Петровское", который подает воду почти на 50% Перевальска и поселок Горняцкий. Старую трубу заменят на новую, чтобы избежать порывов", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пасечника, водоснабжение населенных пунктов республики – это одна из основных проблем, и решение вопроса является одним из приоритетных. Он добавил, что большую поддержу и помощь оказывают другие регионы Российской Федерации.
"Надеюсь, что теперь еще на одной территории проблема будет решена", - написал он.
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 12:37
Ремонт трассы, связывающей Крым и Ростовскую область, закончат до 1 декабря
 
ЖКХЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаЛугансквода
 
 
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