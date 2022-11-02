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КНДР запустила шесть ракет класса "земля— воздух" - РИА Новости, 02.11.2022
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КНДР запустила шесть ракет класса "земля— воздух"
КНДР запустила шесть ракет класса "земля— воздух" - РИА Новости, 02.11.2022
КНДР запустила шесть ракет класса "земля— воздух"
КНДР осуществила пуск еще 6 ракет "земля-воздух" в сторону Жёлтого и Японского морей, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:43
2022-11-02T13:08
в мире
южная корея
японское море
желтое море
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СЕУЛ, 2 ноя – РИА Новости. КНДР осуществила пуск еще 6 ракет "земля-воздух" в сторону Жёлтого и Японского морей, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.КНДР ранее в среду в несколько этапов произвела пуски 17 ракет разных типов и 100 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Примерно с 16.30 по 17.10 (10.30 –11.30 мск) Северная Корея пустила еще шесть снарядов, предположительно, ракет "земля-воздух" из района городов Сондок и Синпхо в сторону Японского моря и из района уездов Кваиль и Ончхон в сторону Жёлтого моря.Таким образом всего за день Пхеньян осуществил пуск 23 ракет разного типа, в том числе 7 баллистических ракет малой дальности. Траектория полета одной из них была направлена на южнокорейский остров Уллындо, но она не долетев упала в международных водах, на 26 километров южнее межкорейской Северной разграничительной линии (NLL) на море и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо. Морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров) от побережья, по факту ракета КНДР впервые в истории двух Корей упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.Точка падения этой ракеты находится также в 167 километрах к северо-западу от Уллындо, в сторону которого она летела. На острове по сигналу автоматических систем, связанных с военными радарами, примерно в 08.54 (02.54 мск) сработала воздушная тревога и сигнал жителям эвакуироваться в укрытия. Он был снят примерно в 09.08 (03.08 мск), а воздушную тревогу отменили примерно в 14.00 (08.00 мск). Это первое объявление воздушной тревоги в Южной Корее с февраля 2016 года.Это уже 26 раз, когда КНДР пускает баллистические ракеты в этом году, также состоялось три пуска крылатых ракет, всего 29 ракетных испытаний.
https://ria.ru/20221102/kndr-1828550381.html
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в мире, южная корея, японское море, желтое море
В мире, Южная Корея, Японское море, Желтое море
12:43 02.11.2022 (обновлено: 13:08 02.11.2022)
 
КНДР запустила шесть ракет класса "земля— воздух"

КНДР запустила в сторону Желтого и Японского морей шесть ракет класса "земля— воздух"

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 2 ноя – РИА Новости. КНДР осуществила пуск еще 6 ракет "земля-воздух" в сторону Жёлтого и Японского морей, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
КНДР ранее в среду в несколько этапов произвела пуски 17 ракет разных типов и 100 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракет со стороны КНДР
Примерно с 16.30 по 17.10 (10.30 –11.30 мск) Северная Корея пустила еще шесть снарядов, предположительно, ракет "земля-воздух" из района городов Сондок и Синпхо в сторону Японского моря и из района уездов Кваиль и Ончхон в сторону Жёлтого моря.
Таким образом всего за день Пхеньян осуществил пуск 23 ракет разного типа, в том числе 7 баллистических ракет малой дальности. Траектория полета одной из них была направлена на южнокорейский остров Уллындо, но она не долетев упала в международных водах, на 26 километров южнее межкорейской Северной разграничительной линии (NLL) на море и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо. Морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров) от побережья, по факту ракета КНДР впервые в истории двух Корей упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.
Точка падения этой ракеты находится также в 167 километрах к северо-западу от Уллындо, в сторону которого она летела. На острове по сигналу автоматических систем, связанных с военными радарами, примерно в 08.54 (02.54 мск) сработала воздушная тревога и сигнал жителям эвакуироваться в укрытия. Он был снят примерно в 09.08 (03.08 мск), а воздушную тревогу отменили примерно в 14.00 (08.00 мск). Это первое объявление воздушной тревоги в Южной Корее с февраля 2016 года.
Это уже 26 раз, когда КНДР пускает баллистические ракеты в этом году, также состоялось три пуска крылатых ракет, всего 29 ракетных испытаний.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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В миреЮжная КореяЯпонское мореЖелтое море
 
 
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