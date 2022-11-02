https://ria.ru/20221102/rakety-1828554323.html

Южная Корея запустила три ракеты к северу от разграничительной линии с КНДР

Южная Корея запустила три ракеты к северу от разграничительной линии с КНДР - РИА Новости, 02.11.2022

Южная Корея запустила три ракеты к северу от разграничительной линии с КНДР

Южнокорейские ВВС запустили три ракеты класса "воздух-земля" в международные воды на север от разграничительной линии (NLL) с КНДР в качестве ответа на пуски... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T07:02

2022-11-02T07:02

2022-11-02T08:51

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СЕУЛ, 2 ноя – РИА Новости. Южнокорейские ВВС запустили три ракеты класса "воздух-земля" в международные воды на север от разграничительной линии (NLL) с КНДР в качестве ответа на пуски ракет Северной Кореей в среду и то, что одна из них упала на юге от NLL в Японском море в непосредственной близости от территориальных вод Южной Кореи, сообщил Объединенный комитет начальников штабов.Сообщается, что в ответ на пуски КНДР южнокорейские ВВС в среду произвели пуск трех ракет с самолетов F-15K и KF-16 в международные воды в Японском море к северу от разграничительной линии с КНДР. Ракеты были выпущены по точкам на таком же расстоянии от NLL, какое было у северокорейской ракеты, но к северу от линии.КНДР в среду запустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море. Три из них точно упали в Японском море, притом одна - в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии с КНДР. Эта ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье страны. На острове Уллындо была временно объявлена воздушная тревога.Морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета впервые в истории двух Корей упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.КНДР не признает линию NLL, заявляя, что та односторонне установлена Сеулом и командованием ООН после конца Корейской войны (1950-1953). Северная Корея в этот раз впервые запустила баллистические ракеты в направлении территорий Южной Кореи, в том числе острова Уллындо.Это уже 26-е испытание баллистических ракет КНДР в этом году, также состоялось три пуска крылатых ракет, всего 29 ракетных испытаний.

https://ria.ru/20221102/rakety-1828551715.html

южная корея

японское море

сеул

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в мире, южная корея, японское море, сеул, оон, f-15se, f-16