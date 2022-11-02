07:02 02.11.2022 (обновлено: 08:51 02.11.2022)
Южная Корея запустила три ракеты к северу от разграничительной линии с КНДР
ВВС Южной Кореи запустили три ракеты к северу от разграничительной линии с КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joonСолдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу
© AP Photo / Ahn Young-joon
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу. Архивное фото
СЕУЛ, 2 ноя – РИА Новости. Южнокорейские ВВС запустили три ракеты класса "воздух-земля" в международные воды на север от разграничительной линии (NLL) с КНДР в качестве ответа на пуски ракет Северной Кореей в среду и то, что одна из них упала на юге от NLL в Японском море в непосредственной близости от территориальных вод Южной Кореи, сообщил Объединенный комитет начальников штабов.
Сообщается, что в ответ на пуски КНДР южнокорейские ВВС в среду произвели пуск трех ракет с самолетов F-15K и KF-16 в международные воды в Японском море к северу от разграничительной линии с КНДР. Ракеты были выпущены по точкам на таком же расстоянии от NLL, какое было у северокорейской ракеты, но к северу от линии.
"Эта точная стрельба наших военных показывает готовность Южной Кореи решительно реагировать на любую провокацию, в том числе пуски баллистических ракет малой дальности, а также способность и готовность нанести точный удар по врагу", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов.
КНДР в среду запустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море. Три из них точно упали в Японском море, притом одна - в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии с КНДР. Эта ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье страны. На острове Уллындо была временно объявлена воздушная тревога.
Морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета впервые в истории двух Корей упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.
КНДР не признает линию NLL, заявляя, что та односторонне установлена Сеулом и командованием ООН после конца Корейской войны (1950-1953). Северная Корея в этот раз впервые запустила баллистические ракеты в направлении территорий Южной Кореи, в том числе острова Уллындо.
Это уже 26-е испытание баллистических ракет КНДР в этом году, также состоялось три пуска крылатых ракет, всего 29 ракетных испытаний.