05:10 02.11.2022 (обновлено: 05:30 02.11.2022)
Южнокорейские военные сообщили, сколько ракет запустила КНДР
Военные Южной Кореи: КНДР запустила не менее десяти ракет в сторону Японского моря
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 2 ноя – РИА Новости. КНДР в среду запустила не менее 10 ракет в сторону Японского и Желтого морей, сообщили журналистам в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.
Остальные подробности не раскрываются до тех пор, пока южнокорейская армия не завершит ответные меры на действия КНДР.
Ранее сообщалось, что КНДР пустила не менее трех ракет, одна из них упала в международных водах на 26 километров южнее Северной разграничительной линии (NLL) с КНДР в Японском море. Ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо на восточном побережье Южной Кореи. Отмечается, что морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.
КНДР не признает линию NLL, заявляя, что та односторонне установлена Сеулом и командованием ООН после конца Корейской войны (1950-1953). Северная Корея в этот раз впервые запустила баллистические ракеты в направлении территорий Южной Кореи, в том числе острова Уллындо.
Это уже 26-е испытание баллистических ракет КНДР в этом году, также состоялось три пуска крылатых ракет - всего 29 ракетных испытаний.