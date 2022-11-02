https://ria.ru/20221102/raketa-1828552484.html

В Сеуле сообщили, куда упала северокорейская ракета

В Сеуле сообщили, куда упала северокорейская ракета - РИА Новости, 02.11.2022

В Сеуле сообщили, куда упала северокорейская ракета

Баллистическая ракета КНДР впервые после разделения Кореи упала так близко к территориальным водам Южной Кореи, это исключительная ситуация и непростительный... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T05:50

2022-11-02T05:50

2022-11-02T07:00

в мире

южная корея

японское море

сеул

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СЕУЛ, 2 ноя – РИА Новости. Баллистическая ракета КНДР впервые после разделения Кореи упала так близко к территориальным водам Южной Кореи, это исключительная ситуация и непростительный шаг со стороны Северной Кореи, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов.Ранее сообщалось, что одна из как минимум трех запущенных КНДР ракет упала в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии (NLL) с КНДР в Японском море. Ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье Южной Кореи. Морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета упала очень близко к территории Южной Кореи. КНДР не признает линию NLL, заявляя, что та односторонне установлена Сеулом и командованием ООН после конца Корейской войны (1950-1953).Северная Корея в этот раз впервые запустила баллистические ракеты в направлении территорий Южной Кореи, в том числе острова Уллындо.Это уже 26-е испытание баллистических ракет КНДР в этом году, также состоялось три пуска крылатых ракет, всего 29 ракетных испытаний.

https://ria.ru/20221102/rakety-1828551715.html

южная корея

японское море

сеул

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в мире, южная корея, японское море, сеул, оон