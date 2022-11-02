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В Сеуле сообщили, куда упала северокорейская ракета - РИА Новости, 02.11.2022
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В Сеуле сообщили, куда упала северокорейская ракета
В Сеуле сообщили, куда упала северокорейская ракета - РИА Новости, 02.11.2022
В Сеуле сообщили, куда упала северокорейская ракета
Баллистическая ракета КНДР впервые после разделения Кореи упала так близко к территориальным водам Южной Кореи, это исключительная ситуация и непростительный... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T05:50
2022-11-02T07:00
в мире
южная корея
японское море
сеул
оон
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СЕУЛ, 2 ноя – РИА Новости. Баллистическая ракета КНДР впервые после разделения Кореи упала так близко к территориальным водам Южной Кореи, это исключительная ситуация и непростительный шаг со стороны Северной Кореи, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов.Ранее сообщалось, что одна из как минимум трех запущенных КНДР ракет упала в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии (NLL) с КНДР в Японском море. Ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье Южной Кореи. Морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета упала очень близко к территории Южной Кореи. КНДР не признает линию NLL, заявляя, что та односторонне установлена Сеулом и командованием ООН после конца Корейской войны (1950-1953).Северная Корея в этот раз впервые запустила баллистические ракеты в направлении территорий Южной Кореи, в том числе острова Уллындо.Это уже 26-е испытание баллистических ракет КНДР в этом году, также состоялось три пуска крылатых ракет, всего 29 ракетных испытаний.
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в мире, южная корея, японское море, сеул, оон
В мире, Южная Корея, Японское море, Сеул, ООН
05:50 02.11.2022 (обновлено: 07:00 02.11.2022)
 
В Сеуле сообщили, куда упала северокорейская ракета

В Сеуле заявили, что выпущенная ракета упала почти в территориальных водах Южной Кореи

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 2 ноя – РИА Новости. Баллистическая ракета КНДР впервые после разделения Кореи упала так близко к территориальным водам Южной Кореи, это исключительная ситуация и непростительный шаг со стороны Северной Кореи, заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов.
"Этот запуск северокорейской ракеты - первый случай с момента разделения Кореи, когда ракета Северной Кореи упала в непосредственной близости от наших территориальных вод, южнее Северной разграничительной линии (NLL). Крайне исключительный случай и непростительные (действия – ред). Наши военные решительно ответят на это", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что одна из как минимум трех запущенных КНДР ракет упала в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии (NLL) с КНДР в Японском море. Ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье Южной Кореи. Морская граница по правилам подразумевает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета упала очень близко к территории Южной Кореи. КНДР не признает линию NLL, заявляя, что та односторонне установлена Сеулом и командованием ООН после конца Корейской войны (1950-1953).
Северная Корея в этот раз впервые запустила баллистические ракеты в направлении территорий Южной Кореи, в том числе острова Уллындо.
Это уже 26-е испытание баллистических ракет КНДР в этом году, также состоялось три пуска крылатых ракет, всего 29 ракетных испытаний.
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
05:10
Южнокорейские военные сообщили, сколько ракет запустила КНДР
 
В миреЮжная КореяЯпонское мореСеулООН
 
 
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