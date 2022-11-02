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В Сан-Паулу бразильцы просят военных не допустить прихода к власти да Силвы - РИА Новости, 02.11.2022
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В Сан-Паулу бразильцы просят военных не допустить прихода к власти да Силвы
В Сан-Паулу бразильцы просят военных не допустить прихода к власти да Силвы - РИА Новости, 02.11.2022
В Сан-Паулу бразильцы просят военных не допустить прихода к власти да Силвы
Еще в одном городе Бразилии - Сан-Паулу - люди просят военных вмешаться и не допустить прихода к власти избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:33
2022-11-02T23:34
в мире
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
рио-де-жанейро (город)
бразилия
сан-паулу (город)
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САН-ПАУЛУ, 2 ноя- РИА Новости. Еще в одном городе Бразилии - Сан-Паулу - люди просят военных вмешаться и не допустить прихода к власти избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.В среду люди, выступающие в поддержку действующего президента Жаира Болсонару, но проигравшего на выборах, перекрыли движение по ряду дорог. Тысячи его сторонников собрались напротив здания военного командования в центре Рио-де-Жанейро, чтобы попросить военных о перевороте в отношении победившего на выборах Лулы да Силвы."Да, мы хотим вмешательства военных, потому что мы не принимаем результатов выборов. Все знают, что было мошенничество, потому что цифры не совпадают, подсчет голосов не совпадает", - сказала РИА Новости местная жительница Луисинья."Мы не хотим пересмотра результатов, мы хотим вмешательства", - подчеркнула она.Накануне в Сан-Паулу, как и во многих других городах Бразилии, дальнобойщики перекрыли федеральные трассы и главные транспортные магистрали, выступая в поддержку Болсонару. В частности, несколько часов была перекрыта дорога к одному из крупнейших аэропортов страны, в результате чего многие люди не смогли улететь из Сан-Паулу либо улетели с опозданием.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.
https://ria.ru/20221031/vybory-1827992506.html
https://ria.ru/20221102/braziliya-1828675026.html
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в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, рио-де-жанейро (город), бразилия, сан-паулу (город)
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Сан-Паулу (город)
23:33 02.11.2022 (обновлено: 23:34 02.11.2022)
 
В Сан-Паулу бразильцы просят военных не допустить прихода к власти да Силвы

В Сан-Паулу бразильцы просят военных не допустить прихода к власти президента да Силвы

© AP Photo / Andre PennerИзбранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Andre Penner
Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва . Архивное фото
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САН-ПАУЛУ, 2 ноя- РИА Новости. Еще в одном городе Бразилии - Сан-Паулу - люди просят военных вмешаться и не допустить прихода к власти избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
В среду люди, выступающие в поддержку действующего президента Жаира Болсонару, но проигравшего на выборах, перекрыли движение по ряду дорог. Тысячи его сторонников собрались напротив здания военного командования в центре Рио-де-Жанейро, чтобы попросить военных о перевороте в отношении победившего на выборах Лулы да Силвы.
Вид на город Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 07:10
Тысячи сторонников Лулы да Силвы отпраздновали его победу на выборах
"Да, мы хотим вмешательства военных, потому что мы не принимаем результатов выборов. Все знают, что было мошенничество, потому что цифры не совпадают, подсчет голосов не совпадает", - сказала РИА Новости местная жительница Луисинья.
"Мы не хотим пересмотра результатов, мы хотим вмешательства", - подчеркнула она.
Накануне в Сан-Паулу, как и во многих других городах Бразилии, дальнобойщики перекрыли федеральные трассы и главные транспортные магистрали, выступая в поддержку Болсонару. В частности, несколько часов была перекрыта дорога к одному из крупнейших аэропортов страны, в результате чего многие люди не смогли улететь из Сан-Паулу либо улетели с опозданием.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.
Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
14:35
Избрание Лулы да Силвы в Бразилии укрепит позиции России, пишут СМИ
 
В миреЛуис Инасиу Лула да СилваЖаир БолсонаруРио-де-Жанейро (город)БразилияСан-Паулу (город)
 
 
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