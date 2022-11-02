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В США задали Байдену три неудобных вопроса о помощи Украине - РИА Новости, 02.11.2022
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В США задали Байдену три неудобных вопроса о помощи Украине
В США задали Байдену три неудобных вопроса о помощи Украине - РИА Новости, 02.11.2022
В США задали Байдену три неудобных вопроса о помощи Украине
Американская помощь Украине дает три повода для тревоги: Вашингтон тратит слишком много, президент Джо Байден чересчур активно пользуется чрезвычайными... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T04:35
2022-11-02T14:42
в мире
джо байден
украина
сша
нато
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американская помощь Украине дает три повода для тревоги: Вашингтон тратит слишком много, президент Джо Байден чересчур активно пользуется чрезвычайными полномочиями, при этом миллиарды долларов налогоплательщиков съедает украинская коррупция, пишет обозревательница Алисса Блейкмор в статье для журнала Newsweek.По ее подсчетам, с момент вступления Байдена в должность США выделили Украине более 18 миллиардов долларов, и только в этом году траты составляют почти 60 миллионов долларов в день (примерно по два с половиной миллиона в час). В этом неконтролируемом потоке финансовой помощи Блейкмор видит "три красных флага".Во-первых, по данным Кильского института мировой экономики, деньги американских налогоплательщиков намного превышают те суммы, которые обязались выделять на помощь Украине все европейские страны. "Вашингтон постоянно возобновляет свои обещания поддержки Украины, в то время как другие страны сейчас пересматривают финансовые обязательства", — отмечает обозревательница.Второй "красный флаг" — активное применение президентских полномочий. Блейкмор напоминает, что такими полномочиями президент США пользуется для "реагирования на непредвиденные чрезвычайные обстоятельства и другие потребности". С августа 2021-го по октябрь 2022 года Байден 24 раза воспользовался полномочиями, чтобы выделить Украине 10,9 миллиарда долларов. Это значительно превосходит 13 случаев в 2011-2015 финансовых годах — тогда сумма составила около 320 миллионов."Использование механизма, позволяющего президенту быстро передавать средства и оказывать помощь без одобрения в конгрессе, невероятно расширилось при администрации Байдена и позволяет устранить один из элементов системы сдержек и противовесов, обеспечивающий финансовую прозрачность", — предупреждает Блейкмор.Но еще большую тревогу вызывает репутация Украины как коррумпированной квазидемократии, считает обозревательница. "Политики и чиновники хотели бы, чтобы американская общественность поверила, что они поддерживают достойное, свободолюбивое правительство, но местом назначения отправляемых из страны денег налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции", — напоминает она.По ее словам, сам Байден отверг идею принять заявку Украины на членство в НАТО — в том числе из-за коррупции. Из-за чего его "щедрость" оправдать еще сложнее, заключила автор.На фоне спецоперации российских войск западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221101/ssha-1828333491.html
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828279841.html
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в мире, джо байден, украина, сша, нато
В мире, Джо Байден, Украина, США, НАТО
04:35 02.11.2022 (обновлено: 14:42 02.11.2022)
 
В США задали Байдену три неудобных вопроса о помощи Украине

Обозреватель Newsweek Блейкмор выразила тревогу из-за помощи США Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американская помощь Украине дает три повода для тревоги: Вашингтон тратит слишком много, президент Джо Байден чересчур активно пользуется чрезвычайными полномочиями, при этом миллиарды долларов налогоплательщиков съедает украинская коррупция, пишет обозревательница Алисса Блейкмор в статье для журнала Newsweek.
По ее подсчетам, с момент вступления Байдена в должность США выделили Украине более 18 миллиардов долларов, и только в этом году траты составляют почти 60 миллионов долларов в день (примерно по два с половиной миллиона в час). В этом неконтролируемом потоке финансовой помощи Блейкмор видит "три красных флага".
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СМИ: среди республиканцев усиливаются разногласия по поводу помощи Украине
Во-первых, по данным Кильского института мировой экономики, деньги американских налогоплательщиков намного превышают те суммы, которые обязались выделять на помощь Украине все европейские страны. "Вашингтон постоянно возобновляет свои обещания поддержки Украины, в то время как другие страны сейчас пересматривают финансовые обязательства", — отмечает обозревательница.
Второй "красный флаг" — активное применение президентских полномочий. Блейкмор напоминает, что такими полномочиями президент США пользуется для "реагирования на непредвиденные чрезвычайные обстоятельства и другие потребности". С августа 2021-го по октябрь 2022 года Байден 24 раза воспользовался полномочиями, чтобы выделить Украине 10,9 миллиарда долларов. Это значительно превосходит 13 случаев в 2011-2015 финансовых годах — тогда сумма составила около 320 миллионов.
"Использование механизма, позволяющего президенту быстро передавать средства и оказывать помощь без одобрения в конгрессе, невероятно расширилось при администрации Байдена и позволяет устранить один из элементов системы сдержек и противовесов, обеспечивающий финансовую прозрачность", — предупреждает Блейкмор.
Но еще большую тревогу вызывает репутация Украины как коррумпированной квазидемократии, считает обозревательница. "Политики и чиновники хотели бы, чтобы американская общественность поверила, что они поддерживают достойное, свободолюбивое правительство, но местом назначения отправляемых из страны денег налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции", — напоминает она.
По ее словам, сам Байден отверг идею принять заявку Украины на членство в НАТО — в том числе из-за коррупции. Из-за чего его "щедрость" оправдать еще сложнее, заключила автор.
На фоне спецоперации российских войск западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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