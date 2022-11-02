https://ria.ru/20221102/pogoda-1828618656.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 02.11.2022

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Погода в День народного единства и праздничные выходные в Москве будет комфортной для прогулок, зонты можно оставить дома, так как существенных осадков не... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:06

2022-11-02T12:06

2022-11-02T12:06

татьяна позднякова

общество

москва

россия

погода

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Погода в День народного единства и праздничные выходные в Москве будет комфортной для прогулок, зонты можно оставить дома, так как существенных осадков не ожидается, температура будет плюс 1-4 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Погода вполне будет комфортной для того, чтобы прогуляться, зонты можно оставить дома, но одеваться, конечно, по погоде", - рассказала Позднякова.Синоптик сообщила, что в предстоящие выходные праздничные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона, но ближе к его холодной части. Четвертого ноября при облачной погоде с прояснениями ночью осадков не ожидается, минимальная температура от 0 до минус 2 градусов, по области - от 0 до минус 5 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, максимальная дневная температура в городе будет плюс 1-3, по области от 0 до плюс 5."Пятого и шестого числа характер погоды существенно меняться не будет, температурный режим будет таким же, как четвертого числа. Единственное, что, может быть, шестого числа температура будет чуть повыше, в пределах плюс 2-4 градусов в столице", - сообщила Позднякова.Однако, синоптик отметила, что 4 ноября погода будет безветренная, штилевая и поэтому у москвичей будет ощущение, что в этот день теплее, чем в последующие, так как к шестому ноября ветер будет усиливаться. Его средняя скорость его составит 5-8 метров в секунду.

https://ria.ru/20221031/sneg-1828091370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

татьяна позднякова, общество, москва, россия, погода