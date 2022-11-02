https://ria.ru/20221102/pogoda-1828618656.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 02.11.2022
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Погода в День народного единства и праздничные выходные в Москве будет комфортной для прогулок, зонты можно оставить дома, так как существенных осадков не... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:06
2022-11-02T12:06
2022-11-02T12:06
татьяна позднякова
общество
москва
россия
погода
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Погода в День народного единства и праздничные выходные в Москве будет комфортной для прогулок, зонты можно оставить дома, так как существенных осадков не ожидается, температура будет плюс 1-4 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Погода вполне будет комфортной для того, чтобы прогуляться, зонты можно оставить дома, но одеваться, конечно, по погоде", - рассказала Позднякова.Синоптик сообщила, что в предстоящие выходные праздничные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона, но ближе к его холодной части. Четвертого ноября при облачной погоде с прояснениями ночью осадков не ожидается, минимальная температура от 0 до минус 2 градусов, по области - от 0 до минус 5 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, максимальная дневная температура в городе будет плюс 1-3, по области от 0 до плюс 5."Пятого и шестого числа характер погоды существенно меняться не будет, температурный режим будет таким же, как четвертого числа. Единственное, что, может быть, шестого числа температура будет чуть повыше, в пределах плюс 2-4 градусов в столице", - сообщила Позднякова.Однако, синоптик отметила, что 4 ноября погода будет безветренная, штилевая и поэтому у москвичей будет ощущение, что в этот день теплее, чем в последующие, так как к шестому ноября ветер будет усиливаться. Его средняя скорость его составит 5-8 метров в секунду.
https://ria.ru/20221031/sneg-1828091370.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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татьяна позднякова, общество, москва, россия, погода
Татьяна Позднякова, Общество, Москва, Россия, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Погода в праздничные выходные в Москве будет комфортной, зонты можно оставить дома
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Погода в День народного единства и праздничные выходные в Москве будет комфортной для прогулок, зонты можно оставить дома, так как существенных осадков не ожидается, температура будет плюс 1-4 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода вполне будет комфортной для того, чтобы прогуляться, зонты можно оставить дома, но одеваться, конечно, по погоде", - рассказала Позднякова.
Синоптик сообщила, что в предстоящие выходные праздничные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона, но ближе к его холодной части. Четвертого ноября при облачной погоде с прояснениями ночью осадков не ожидается, минимальная температура от 0 до минус 2 градусов, по области - от 0 до минус 5 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, максимальная дневная температура в городе будет плюс 1-3, по области от 0 до плюс 5.
"Пятого и шестого числа характер погоды существенно меняться не будет, температурный режим будет таким же, как четвертого числа. Единственное, что, может быть, шестого числа температура будет чуть повыше, в пределах плюс 2-4 градусов в столице", - сообщила Позднякова.
Однако, синоптик отметила, что 4 ноября погода будет безветренная, штилевая и поэтому у москвичей будет ощущение, что в этот день теплее, чем в последующие, так как к шестому ноября ветер будет усиливаться. Его средняя скорость его составит 5-8 метров в секунду.
Первый снег в Москве
1 из 10
В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.
2 из 10
Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.
3 из 10
Снег местами продержится всю неделю.
4 из 10
Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.
5 из 10
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
6 из 10
Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.
7 из 10
Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
8 из 10
Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.
9 из 10
Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.
10 из 10
Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.
1 из 10
В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.
2 из 10
Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.
3 из 10
Снег местами продержится всю неделю.
4 из 10
Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.
5 из 10
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.
6 из 10
Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.
7 из 10
Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
8 из 10
Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.
9 из 10
Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.
10 из 10
Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.