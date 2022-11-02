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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 02.11.2022
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Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 02.11.2022
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Погода в День народного единства и праздничные выходные в Москве будет комфортной для прогулок, зонты можно оставить дома, так как существенных осадков не... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:06
2022-11-02T12:06
татьяна позднякова
общество
москва
россия
погода
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Погода в День народного единства и праздничные выходные в Москве будет комфортной для прогулок, зонты можно оставить дома, так как существенных осадков не ожидается, температура будет плюс 1-4 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Погода вполне будет комфортной для того, чтобы прогуляться, зонты можно оставить дома, но одеваться, конечно, по погоде", - рассказала Позднякова.Синоптик сообщила, что в предстоящие выходные праздничные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона, но ближе к его холодной части. Четвертого ноября при облачной погоде с прояснениями ночью осадков не ожидается, минимальная температура от 0 до минус 2 градусов, по области - от 0 до минус 5 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, максимальная дневная температура в городе будет плюс 1-3, по области от 0 до плюс 5."Пятого и шестого числа характер погоды существенно меняться не будет, температурный режим будет таким же, как четвертого числа. Единственное, что, может быть, шестого числа температура будет чуть повыше, в пределах плюс 2-4 градусов в столице", - сообщила Позднякова.Однако, синоптик отметила, что 4 ноября погода будет безветренная, штилевая и поэтому у москвичей будет ощущение, что в этот день теплее, чем в последующие, так как к шестому ноября ветер будет усиливаться. Его средняя скорость его составит 5-8 метров в секунду.
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татьяна позднякова, общество, москва, россия, погода
Татьяна Позднякова, Общество, Москва, Россия, Погода
12:06 02.11.2022
 
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Погода в праздничные выходные в Москве будет комфортной, зонты можно оставить дома

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкДевушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте
Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Девушка гуляет с собакой в сквере на Ленинском проспекте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Погода в День народного единства и праздничные выходные в Москве будет комфортной для прогулок, зонты можно оставить дома, так как существенных осадков не ожидается, температура будет плюс 1-4 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода вполне будет комфортной для того, чтобы прогуляться, зонты можно оставить дома, но одеваться, конечно, по погоде", - рассказала Позднякова.
Прохожие во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 13:31
Синоптик рассказал, когда в Москве установится снежный покров
Синоптик сообщила, что в предстоящие выходные праздничные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Столичный регион будет находиться вблизи центра антициклона, но ближе к его холодной части. Четвертого ноября при облачной погоде с прояснениями ночью осадков не ожидается, минимальная температура от 0 до минус 2 градусов, по области - от 0 до минус 5 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, максимальная дневная температура в городе будет плюс 1-3, по области от 0 до плюс 5.
"Пятого и шестого числа характер погоды существенно меняться не будет, температурный режим будет таким же, как четвертого числа. Единственное, что, может быть, шестого числа температура будет чуть повыше, в пределах плюс 2-4 градусов в столице", - сообщила Позднякова.
Однако, синоптик отметила, что 4 ноября погода будет безветренная, штилевая и поэтому у москвичей будет ощущение, что в этот день теплее, чем в последующие, так как к шестому ноября ветер будет усиливаться. Его средняя скорость его составит 5-8 метров в секунду.
Первый снег в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.

Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
1 из 10

В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.

Девочка качается на качелях в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
2 из 10

Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Снег местами продержится всю неделю.

Заснеженный автомобиль на Ленинском проспекте в Москве
3 из 10

Снег местами продержится всю неделю.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.

Заснеженные кусты в Москве
4 из 10

Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.

Мужчины выгуливают собак во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
5 из 10

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.

Прохожие во время снегопада в Москве
6 из 10

Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Заснеженные машины во дворе дома на Ленинском проспекте в Москве
7 из 10

Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.

Прохожие во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
8 из 10

Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.

Женщина с зонтом идёт по Ленинскому проспекту во время снегопада в Москве
9 из 10

Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.

Дворник чистит снег в Москве
10 из 10

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 10

В столичный регион пришло похолодание и выпал снег.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 10

Образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 10

Снег местами продержится всю неделю.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 10

Однако потом потеплеет, снежный наст исчезнет.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 10

Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки дорог и тротуаров.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
7 из 10

Горожан попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
8 из 10

Автолюбителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, рекомендовали воздержаться от поездок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
9 из 10

Приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда от порывов ветра.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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10 из 10

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Татьяна ПоздняковаОбществоМоскваРоссияПогода
 
 
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