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В МИД Пакистана потребовали разъяснений заявлений сенатора Морозова - РИА Новости, 02.11.2022
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В МИД Пакистана потребовали разъяснений заявлений сенатора Морозова
В МИД Пакистана потребовали разъяснений заявлений сенатора Морозова - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД Пакистана потребовали разъяснений заявлений сенатора Морозова
Исламабад будет добиваться от Москвы разъяснений в связи с заявлениями сенатора Игоря Морозова, заявил пресс-секретарь МИД Пакистана Асим Ифтихар Ахмад. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:52
2022-11-02T14:52
в мире
пакистан
россия
исламабад
совет федерации рф
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноя – РИА Новости. Исламабад будет добиваться от Москвы разъяснений в связи с заявлениями сенатора Игоря Морозова, заявил пресс-секретарь МИД Пакистана Асим Ифтихар Ахмад."Это (высказывание сенатора - ред.) не имеет никакого обоснования и полностью противоречит духу пакистано-российских отношений. Мы добиваемся разъяснений по этому поводу от Москвы", - говорится в заявлении МИД Пакистана.На прошлой неделе член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов заявил, что украинские специалисты выезжали в Пакистан и принимали делегацию из Пакистана для обсуждения технологий по созданию ядерного оружия.
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в мире, пакистан, россия, исламабад, совет федерации рф
В мире, Пакистан, Россия, Исламабад, Совет Федерации РФ
14:52 02.11.2022
 
В МИД Пакистана потребовали разъяснений заявлений сенатора Морозова

МИД Пакистана: Исламабад будет добиваться разъяснений слов сенатора Морозова

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноя – РИА Новости. Исламабад будет добиваться от Москвы разъяснений в связи с заявлениями сенатора Игоря Морозова, заявил пресс-секретарь МИД Пакистана Асим Ифтихар Ахмад.
"Это (высказывание сенатора - ред.) не имеет никакого обоснования и полностью противоречит духу пакистано-российских отношений. Мы добиваемся разъяснений по этому поводу от Москвы", - говорится в заявлении МИД Пакистана.
На прошлой неделе член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов заявил, что украинские специалисты выезжали в Пакистан и принимали делегацию из Пакистана для обсуждения технологий по созданию ядерного оружия.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 14:10
Украина и Пакистан обсуждали создание ядерного оружия, заявил сенатор
 
В миреПакистанРоссияИсламабадСовет Федерации РФ
 
 
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