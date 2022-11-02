https://ria.ru/20221102/pakistan-1828679049.html

В МИД Пакистана потребовали разъяснений заявлений сенатора Морозова

В МИД Пакистана потребовали разъяснений заявлений сенатора Морозова - РИА Новости, 02.11.2022

В МИД Пакистана потребовали разъяснений заявлений сенатора Морозова

Исламабад будет добиваться от Москвы разъяснений в связи с заявлениями сенатора Игоря Морозова, заявил пресс-секретарь МИД Пакистана Асим Ифтихар Ахмад. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:52

2022-11-02T14:52

2022-11-02T14:52

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноя – РИА Новости. Исламабад будет добиваться от Москвы разъяснений в связи с заявлениями сенатора Игоря Морозова, заявил пресс-секретарь МИД Пакистана Асим Ифтихар Ахмад."Это (высказывание сенатора - ред.) не имеет никакого обоснования и полностью противоречит духу пакистано-российских отношений. Мы добиваемся разъяснений по этому поводу от Москвы", - говорится в заявлении МИД Пакистана.На прошлой неделе член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов заявил, что украинские специалисты выезжали в Пакистан и принимали делегацию из Пакистана для обсуждения технологий по созданию ядерного оружия.

https://ria.ru/20221028/oruzhie-1827514665.html

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в мире, пакистан, россия, исламабад, совет федерации рф