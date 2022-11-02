https://ria.ru/20221102/pakistan-1828679049.html
В МИД Пакистана потребовали разъяснений заявлений сенатора Морозова
В МИД Пакистана потребовали разъяснений заявлений сенатора Морозова - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД Пакистана потребовали разъяснений заявлений сенатора Морозова
Исламабад будет добиваться от Москвы разъяснений в связи с заявлениями сенатора Игоря Морозова, заявил пресс-секретарь МИД Пакистана Асим Ифтихар Ахмад. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:52
2022-11-02T14:52
2022-11-02T14:52
в мире
пакистан
россия
исламабад
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_0:143:5329:3141_1920x0_80_0_0_2896a61f966bc8b276754e48b39d55dd.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноя – РИА Новости. Исламабад будет добиваться от Москвы разъяснений в связи с заявлениями сенатора Игоря Морозова, заявил пресс-секретарь МИД Пакистана Асим Ифтихар Ахмад."Это (высказывание сенатора - ред.) не имеет никакого обоснования и полностью противоречит духу пакистано-российских отношений. Мы добиваемся разъяснений по этому поводу от Москвы", - говорится в заявлении МИД Пакистана.На прошлой неделе член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов заявил, что украинские специалисты выезжали в Пакистан и принимали делегацию из Пакистана для обсуждения технологий по созданию ядерного оружия.
https://ria.ru/20221028/oruzhie-1827514665.html
пакистан
россия
исламабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_475:0:4855:3285_1920x0_80_0_0_4972409cddac82aabc8557ff41d38bf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, россия, исламабад, совет федерации рф
В мире, Пакистан, Россия, Исламабад, Совет Федерации РФ
В МИД Пакистана потребовали разъяснений заявлений сенатора Морозова
МИД Пакистана: Исламабад будет добиваться разъяснений слов сенатора Морозова