https://ria.ru/20221102/nebo-1828659729.html

В Красноярске объявили режим "черного неба"

В Красноярске объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 02.11.2022

В Красноярске объявили режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявлен со среды в Красноярске и еще трех городах региона - Ачинске, Назарово и Минусинске, сообщает Среднесибирское... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:49

2022-11-02T13:49

2022-11-02T13:49

красноярск

ачинск

назарово

россия

красноярский край

происшествия

общество

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783274573_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_868e67351ccd03268f070e81522e9197.jpg

КРАСНОЯРСК, 2 ноя – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявлен со среды в Красноярске и еще трех городах региона - Ачинске, Назарово и Минусинске, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В последний раз режим НМУ в Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарово объявлялся 26 октября."С 17 часов 2 ноября 2022 года до 07 часов 04 ноября 2022 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.Также вновь сообщается об объявлении режима НМУ в городах на юге и западе региона - Минусинске, Ачинске и Назарово. Он будет действовать с 17 часов 2 ноября до 19 часов 3 ноября."Чёрное небо" - наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

https://ria.ru/20221102/zagryaznenie-1828560881.html

https://ria.ru/20221007/svalka-1822174630.html

красноярск

ачинск

назарово

россия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

красноярск, ачинск, назарово, россия, красноярский край, происшествия, общество, экология