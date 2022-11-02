https://ria.ru/20221102/nebo-1828659729.html
В Красноярске объявили режим "черного неба"
В Красноярске объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 02.11.2022
В Красноярске объявили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявлен со среды в Красноярске и еще трех городах региона - Ачинске, Назарово и Минусинске, сообщает Среднесибирское... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:49
2022-11-02T13:49
2022-11-02T13:49
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КРАСНОЯРСК, 2 ноя – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявлен со среды в Красноярске и еще трех городах региона - Ачинске, Назарово и Минусинске, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В последний раз режим НМУ в Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарово объявлялся 26 октября."С 17 часов 2 ноября 2022 года до 07 часов 04 ноября 2022 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.Также вновь сообщается об объявлении режима НМУ в городах на юге и западе региона - Минусинске, Ачинске и Назарово. Он будет действовать с 17 часов 2 ноября до 19 часов 3 ноября."Чёрное небо" - наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
https://ria.ru/20221102/zagryaznenie-1828560881.html
https://ria.ru/20221007/svalka-1822174630.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноярск, ачинск, назарово, россия, красноярский край, происшествия, общество, экология
Красноярск, Ачинск, Назарово, Россия, Красноярский край, Происшествия, Общество, Экология
В Красноярске объявили режим "черного неба"
В Красноярске, Ачинске, Назарово и Минусинске объявили режим "черного неба" до 4 ноября
КРАСНОЯРСК, 2 ноя – РИА Новости.
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявлен со среды в Красноярске и еще трех городах региона - Ачинске, Назарово и Минусинске, сообщает
Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В последний раз режим НМУ в Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарово объявлялся 26 октября.
"С 17 часов 2 ноября 2022 года до 07 часов 04 ноября 2022 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.
Также вновь сообщается об объявлении режима НМУ в городах на юге и западе региона - Минусинске, Ачинске и Назарово. Он будет действовать с 17 часов 2 ноября до 19 часов 3 ноября.
"Чёрное небо" - наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.