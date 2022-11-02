https://ria.ru/20221102/natsizm-1828677526.html

Историк призвал создать аналог советской комиссии по зверствам нацистов

Историк призвал создать аналог советской комиссии по зверствам нацистов - РИА Новости, 02.11.2022

Историк призвал создать аналог советской комиссии по зверствам нацистов

Россия должна активно наступать на информационном фронте, вскрывая преступления украинских неонацистов, а также других вассалов Запада, для этого надо создать... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:46

2022-11-02T14:46

2022-11-02T14:46

специальная военная операция на украине

общество

алексей плотников

ссср

россия

германия

великая отечественная война (1941-1945)

украина

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия должна активно наступать на информационном фронте, вскрывая преступления украинских неонацистов, а также других вассалов Запада, для этого надо создать структуру, аналогичную Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны (ЧГК), заявил профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук Алексей Плотников.В среду исполняется 80 лет со дня создания Чрезвычайной госкомиссии."ЧГК нужно возрождать сейчас. В какой форме – другое дело. Но такой институт крайне необходим", - сказал Плотников во вторник в Москве на круглом столе, посвященном созданию той госкомиссии. По его словам, нужна новая, современная структура, которая целенаправленно займется расследованием злодеяний современных украинских неонацистов, и которая "займется "впередсмотрящей" информационной войной и активно, наступательно, через СМИ будет распространять информацию о тех событиях, которые происходят сейчас". Такие материалы не должны иметь ограничение по возрасту 18+, считает Плотников. "Я считаю, что нужно 12+ ставить. Зато гражданин воспитается. А то у нас некая мягкотелая расслабленность наблюдается", - добавил он, имея в виду инфантильность значительной части нынешней российской молодежи. Но новая структура нужна и для защиты исторической памяти, отметил Плотников. В качестве примера он напомнил, что в Вильнюсе на Антакальнисском кладбище закрыли черной тканью монумент советским солдатам. "А что в черных мешках перевозят? Трупы, "груз 200". Вот вам конкретное, очень опасное проявление. Потому что несмотря на все наши призывы быть благоразумными и цивилизованными, они (страны Прибалтики) делают так, как считают нужным, и гадят нам… Эта "пуля" будет пострашнее других пуль", - сказал историк.Советская ЧГК была чрезвычайно эффективной, отметил Плотников. "(Она сформировала) практически весь архивный фонд, который мы можем сейчас предъявить и закончить очень важную миссию – довести до конца с правовой точки зрения вопрос о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны", - пояснил историк.ЗНАЧЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСКОМИССИИС началом Великой Отечественной войны сущность германского нацизма проявилась в бесчеловечном отношении к мирному населению и военнопленным, игнорировании всех норм международного права. Советское правительство неоднократно публиковало ноты, в которых Германию и ее союзников предупреждали об ответственности за преступления на территории СССР.Для полного учета преступлений нацистов и причиненного ими ущерба советской экономике указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников (ЧГК). В 1943 году в помощь ЧГК были созданы республиканские, краевые и областные комиссии. В их задачи входили сбор документальных данных, их проверка, подготовка всех материалов о злодеяниях гитлеровских преступников и материальном ущербе, причиненном советским гражданам и государству.ЧГК рассмотрела и изучила 54 тысячи актов и свыше 250 тысяч протоколов опросов свидетелей и заявлений о злодеяниях нацистов. По данным этих документов, на территории Советского Союза фашистские палачи убили и замучили во время оккупации миллионы мирных советских граждан и военнопленных. Комиссия рассмотрела около 4 миллионов актов об ущербе, причиненном немецкими захватчиками. На основании материалов расследований ЧГК составляла списки руководителей и непосредственных исполнителей преступлений немецких захватчиков. За время своей работы ЧГК опубликовала 27 сообщений с актами и документами и отдельно изданный двухтомник документов. ЧГК установила, что немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень, 6 миллионов зданий, лишили крова около 25 миллионов человек. В документах ЧГК убедительно показано, что нацистский "новый порядок" на оккупированной территории СССР был режимом организованных злодеяний, массового истребления и ограбления населения."Результаты работы Чрезвычайной государственной комиссии имели очень важный смысл – она дала возможность осуществить возмездие над нацистскими преступниками и их пособниками по суду и пресечь попытки простых людей устраивать самосуды, например, над германскими военнопленными", - сказал РИА Новости член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. В результате справедливость восстанавливали не стихийно, а на основе судебного вердикта, отметил он.Акты и сообщения ЧГК, а также республиканских, краевых и областных комиссий легли в основу обвинений на судебных процессах над нацистскими преступниками и их пособниками, проведенных в различных городах СССР в 1943–1947 годах. Документы ЧГК стали одним из важнейших доказательств обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе. ЧГК была упразднена в июне 1951 года распоряжением Совета министров СССР.СОВРЕМЕННЫЕ СУДЫСогласно оценкам историков, в годы Великой Отечественной войны около 13,5 миллиона мирных жителей СССР (из 26,6 миллиона от общего числа погибших в войне советских граждан) были или целенаправленно убиты, или умерли от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и тому подобное), или погибли на принудительных работах в Германии. Не все факты были расследованы, не все виновные установлены и привлечены к суду.Поскольку в соответствии с международным правом преступления против человечества не имеют срока давности, в 2019-2022 годах Следственный комитет РФ возбудил по статье о геноциде несколько уголовных дел, связанных с массовыми убийствами советских мирных граждан и военнопленных в годы Великой Отечественной войны на территории современной России. Ряд из них уже завершились судебными решениями, признавшими факты геноцида советского народа.В октябре 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовое убийство 2,6 тысячи мирных граждан в деревне Жестяная Горка Батецкого района Новгородской (Ленинградской) области в 1942–1943 годах. В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов в период с июля 1941 по август 1944 года на территориях Псковской и Великолукской областей, когда были преднамеренно уничтожены более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнаны на принудительные работы в страны Балтии более 192 тысяч граждан СССР.В 2022 году Ростовский, Орловский и Брянский областные, Краснодарский краевой суды, Верховный суд Крыма признали установленные и вновь выявленные преступления, совершенные нацистами в 1941-1944 годах на территориях данных субъектов в РФ, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР.В октябре нынешнего года Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.

https://ria.ru/20221101/polittekhnologiya-1828265086.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20211129/natsisty-1761229583.html

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

https://ria.ru/20221003/blokada-1821131444.html

https://ria.ru/20220918/natsisty-1817617672.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, алексей плотников, ссср, россия, германия, великая отечественная война (1941-1945), украина, ситуация в днр и лнр