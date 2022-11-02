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Генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщили в Анкаре - РИА Новости, 02.11.2022
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Генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщили в Анкаре
Генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщили в Анкаре - РИА Новости, 02.11.2022
Генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщили в Анкаре
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:02
2022-11-02T14:02
в мире
йенс столтенберг
турция
нато
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщил МИД Турции."Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит нашу страну с визитом 3-5 ноября 2022 года. По этому случаю Столтенберг будет принят нашим президентом, а также встретится с нашим министром (главой МИД Чавушоглу) и министром национальной обороны", - сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
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в мире, йенс столтенберг, турция, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Турция, НАТО
14:02 02.11.2022
 
Генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщили в Анкаре

МИД Турции сообщил о намерении генсека НАТО посетить с визитом республику 3-5 ноября

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщил МИД Турции.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит нашу страну с визитом 3-5 ноября 2022 года. По этому случаю Столтенберг будет принят нашим президентом, а также встретится с нашим министром (главой МИД Чавушоглу) и министром национальной обороны", - сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 15:55
Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции и Финляндии
 
В миреЙенс СтолтенбергТурцияНАТО
 
 
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