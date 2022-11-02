https://ria.ru/20221102/nato-1828664181.html

Генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщили в Анкаре

Генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщили в Анкаре - РИА Новости, 02.11.2022

Генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщили в Анкаре

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:02

2022-11-02T14:02

2022-11-02T14:02

в мире

йенс столтенберг

турция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823175063_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c547a98bd0dee14ce3e070580b675a8.jpg

АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщил МИД Турции."Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит нашу страну с визитом 3-5 ноября 2022 года. По этому случаю Столтенберг будет принят нашим президентом, а также встретится с нашим министром (главой МИД Чавушоглу) и министром национальной обороны", - сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

https://ria.ru/20221026/nato-1826960060.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йенс столтенберг, турция, нато