https://ria.ru/20221102/nato-1828664181.html
Генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщили в Анкаре
Генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщили в Анкаре - РИА Новости, 02.11.2022
Генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщили в Анкаре
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:02
2022-11-02T14:02
2022-11-02T14:02
в мире
йенс столтенберг
турция
нато
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщил МИД Турции."Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит нашу страну с визитом 3-5 ноября 2022 года. По этому случаю Столтенберг будет принят нашим президентом, а также встретится с нашим министром (главой МИД Чавушоглу) и министром национальной обороны", - сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
https://ria.ru/20221026/nato-1826960060.html
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в мире, йенс столтенберг, турция, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Турция, НАТО
Генсек НАТО посетит с визитом Турцию 3-5 ноября, сообщили в Анкаре
МИД Турции сообщил о намерении генсека НАТО посетить с визитом республику 3-5 ноября