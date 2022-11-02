https://ria.ru/20221102/nato-1828622432.html

НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу

НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022

НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу

НАТО обеспечивает Украину развединформацией, целеуказанием, советниками и наемниками, ведёт против России информационную и санкционную войну, заявил в среду на... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:18

2022-11-02T12:18

2022-11-02T12:18

в мире

сергей шойгу

россия

украина

вооруженные силы украины

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. НАТО обеспечивает Украину развединформацией, целеуказанием, советниками и наемниками, ведёт против России информационную и санкционную войну, заявил в среду на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии министр обороны РФ Сергей Шойгу."НАТО обеспечивает их (украинские вооруженные формирования – ред.) развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наёмников, ведёт против нас информационную и санкционную войну", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20221102/nato-1828621606.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сергей шойгу, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)