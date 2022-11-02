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НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022
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НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу
НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022
НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу
НАТО обеспечивает Украину развединформацией, целеуказанием, советниками и наемниками, ведёт против России информационную и санкционную войну, заявил в среду на... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:18
2022-11-02T12:18
в мире
сергей шойгу
россия
украина
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. НАТО обеспечивает Украину развединформацией, целеуказанием, советниками и наемниками, ведёт против России информационную и санкционную войну, заявил в среду на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии министр обороны РФ Сергей Шойгу."НАТО обеспечивает их (украинские вооруженные формирования – ред.) развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наёмников, ведёт против нас информационную и санкционную войну", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20221102/nato-1828621606.html
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в мире, сергей шойгу, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:18 02.11.2022
 
НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что НАТО обеспечивает Украину развединформацией, целеуказанием и советниками

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. НАТО обеспечивает Украину развединформацией, целеуказанием, советниками и наемниками, ведёт против России информационную и санкционную войну, заявил в среду на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"НАТО обеспечивает их (украинские вооруженные формирования – ред.) развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наёмников, ведёт против нас информационную и санкционную войну", - сказал Шойгу.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
12:14
Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России
 
В миреСергей ШойгуРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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