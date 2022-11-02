https://ria.ru/20221102/nato-1828622432.html
НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу
НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022
НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу
НАТО обеспечивает Украину развединформацией, целеуказанием, советниками и наемниками, ведёт против России информационную и санкционную войну, заявил в среду на... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:18
2022-11-02T12:18
2022-11-02T12:18
в мире
сергей шойгу
россия
украина
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. НАТО обеспечивает Украину развединформацией, целеуказанием, советниками и наемниками, ведёт против России информационную и санкционную войну, заявил в среду на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии министр обороны РФ Сергей Шойгу."НАТО обеспечивает их (украинские вооруженные формирования – ред.) развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наёмников, ведёт против нас информационную и санкционную войну", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20221102/nato-1828621606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей шойгу, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что НАТО обеспечивает Украину развединформацией, целеуказанием и советниками