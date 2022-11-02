https://ria.ru/20221102/nato-1828621834.html
НАТО перешла к коллективной обороне вблизи российских границ, заявил Шойгу
НАТО перешла к коллективной обороне вблизи российских границ, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022
НАТО перешла к коллективной обороне вблизи российских границ, заявил Шойгу
НАТО создает полномасштабную систему коллективной обороны около границ России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:15
2022-11-02T12:15
2022-11-02T13:19
сергей шойгу
россия
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
в мире
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. НАТО создает полномасштабную систему коллективной обороны около границ России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств Москвы и Минска.Глава военного ведомства напомнил, что в конце июня НАТО приняла новую стратегическую концепцию блока, где Москву назвали главным источником угроз безопасности.Шойгу отметил, что в Восточной и Центральной Европе, а также в Прибалтике альянс развернул вооруженные формирования стран из других регионов. Кроме того, в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии создаются новые многонациональные батальонные тактические группы. Из-за этих действий группировка НАТО с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и достигла численности более 30 тысяч человек. При этом в ближайшее время силы альянса в регионе могут и дальше увеличиться.По мнению министра, США и их союзники целенаправленно работают против Москвы.Он отметил, что сложившаяся ситуация в первую очередь выгодна США. Вашингтон стремится использовать мировые проблемы для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе, подчеркнул Шойгу.Наращивание сил НАТО в регионе угрожает также и Белоруссии. Кроме того, под ударом могут оказаться и другие союзники России."Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером. Это особенно важно сегодня, когда в мире стремительно нарастает напряженность, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией", — отметил министр.В условиях увеличения группировки НАТО российское министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства."Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС", — уточнил Шойгу.Продолжает формироваться единое оборонное пространство России и Белоруссии. Также согласно решению президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко с 22 октября на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей региональной группировки.Запад и ситуация на УкраинеКроме того, Шойгу затронул политику США и их союзников по конфликту на Украине.Министр напомнил, что "Киев использует запрещенные методы противоборства — теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением". Но страны Запада стараются не замечать преступлений украинских властей."Более того — поощряют эскалацию конфликта на Украине. Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами", — добавил министр.При этом Запад напрямую участвует в антироссийских действиях Киева.Кроме того, США и страны ЕС демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны Киева, в частности провокации против Запорожской АЭС.По словам Шойгу, в Москве знают о попытках Украины создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.Министр также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский призывал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, в мире
Сергей Шойгу, Россия, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, В мире
12:15 02.11.2022 (обновлено: 13:19 02.11.2022)
НАТО перешла к коллективной обороне вблизи российских границ, заявил Шойгу
Шойгу: НАТО перешла от сдерживания к коллективной обороне вблизи российских границ
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. НАТО создает полномасштабную систему коллективной обороны около границ России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств Москвы и Минска.
"Альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на "восточном фланге", вблизи наших границ", — сказал министр.
Глава военного ведомства напомнил, что в конце июня НАТО приняла новую стратегическую концепцию блока, где Москву назвали главным источником угроз безопасности.
Шойгу отметил, что в Восточной и Центральной Европе, а также в Прибалтике
альянс развернул вооруженные формирования стран из других регионов. Кроме того, в Болгарии
, Венгрии, Румынии и Словакии
создаются новые многонациональные батальонные тактические группы.
Из-за этих действий группировка НАТО с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и достигла численности более 30 тысяч человек. При этом в ближайшее время силы альянса в регионе могут и дальше увеличиться.
По мнению министра, США
и их союзники целенаправленно работают против Москвы.
"Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия — уничтожение ее экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику", — объяснил Шойгу.
Он отметил, что сложившаяся ситуация в первую очередь выгодна США. Вашингтон
стремится использовать мировые проблемы для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе
, подчеркнул Шойгу.
Наращивание сил НАТО в регионе угрожает также и Белоруссии
. Кроме того, под ударом могут оказаться и другие союзники России.
"Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером. Это особенно важно сегодня, когда в мире стремительно нарастает напряженность, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией", — отметил министр.
В условиях увеличения группировки НАТО российское министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства.
"Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ
, СНГ
и ШОС
", — уточнил Шойгу.
Продолжает формироваться единое оборонное пространство России и Белоруссии.
"Принята общая военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны", — отметил министр.
Также согласно решению президентов двух стран Владимира Путина
и Александра Лукашенко
с 22 октября на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей региональной группировки.
Запад и ситуация на Украине
Кроме того, Шойгу затронул политику США и их союзников по конфликту на Украине.
Министр напомнил, что "Киев использует запрещенные методы противоборства — теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением". Но страны Запада стараются не замечать преступлений украинских властей.
"Более того — поощряют эскалацию конфликта на Украине. Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами", — добавил министр.
При этом Запад напрямую участвует в антироссийских действиях Киева.
"НАТО обеспечивает их (ВСУ. — Прим. ред.) развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну", — сказал Шойгу.
Кроме того, США и страны ЕС демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны Киева, в частности провокации против Запорожской АЭС.
По словам Шойгу, в Москве знают о попытках Украины создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.
Министр также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский призывал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России.