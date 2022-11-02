https://ria.ru/20221102/nato-1828621834.html

НАТО перешла к коллективной обороне вблизи российских границ, заявил Шойгу

НАТО перешла к коллективной обороне вблизи российских границ, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022

НАТО перешла к коллективной обороне вблизи российских границ, заявил Шойгу

НАТО создает полномасштабную систему коллективной обороны около границ России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:15

2022-11-02T12:15

2022-11-02T13:19

сергей шойгу

россия

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

в мире

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. НАТО создает полномасштабную систему коллективной обороны около границ России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств Москвы и Минска.Глава военного ведомства напомнил, что в конце июня НАТО приняла новую стратегическую концепцию блока, где Москву назвали главным источником угроз безопасности.Шойгу отметил, что в Восточной и Центральной Европе, а также в Прибалтике альянс развернул вооруженные формирования стран из других регионов. Кроме того, в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии создаются новые многонациональные батальонные тактические группы. Из-за этих действий группировка НАТО с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и достигла численности более 30 тысяч человек. При этом в ближайшее время силы альянса в регионе могут и дальше увеличиться.По мнению министра, США и их союзники целенаправленно работают против Москвы.Он отметил, что сложившаяся ситуация в первую очередь выгодна США. Вашингтон стремится использовать мировые проблемы для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе, подчеркнул Шойгу.Наращивание сил НАТО в регионе угрожает также и Белоруссии. Кроме того, под ударом могут оказаться и другие союзники России."Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером. Это особенно важно сегодня, когда в мире стремительно нарастает напряженность, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией", — отметил министр.В условиях увеличения группировки НАТО российское министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства."Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС", — уточнил Шойгу.Продолжает формироваться единое оборонное пространство России и Белоруссии. Также согласно решению президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко с 22 октября на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей региональной группировки.Запад и ситуация на УкраинеКроме того, Шойгу затронул политику США и их союзников по конфликту на Украине.Министр напомнил, что "Киев использует запрещенные методы противоборства — теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением". Но страны Запада стараются не замечать преступлений украинских властей."Более того — поощряют эскалацию конфликта на Украине. Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами", — добавил министр.При этом Запад напрямую участвует в антироссийских действиях Киева.Кроме того, США и страны ЕС демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны Киева, в частности провокации против Запорожской АЭС.По словам Шойгу, в Москве знают о попытках Украины создать "грязную" ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.Министр также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский призывал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России.

https://ria.ru/20221101/belorussiya-1828429637.html

https://ria.ru/20221101/bayden-1828501751.html

https://ria.ru/20221020/belorussiya-1825380435.html

https://ria.ru/20221101/ssha-1828313223.html

https://ria.ru/20221020/nato-1825508652.html

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Владимир Лаврентьев

сергей шойгу, россия, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, в мире