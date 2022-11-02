Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/nato-1828621606.html
Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России
Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России - РИА Новости, 02.11.2022
Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России
Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар союзников РФ, прежде всего, Белоруссию, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:14
2022-11-02T12:21
безопасность
белоруссия
нато
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар союзников РФ, прежде всего, Белоруссию, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и республики.Он отметил, что усиление конфронтации с Западом и наращивание многонациональной группировки НАТО на восточном фланге угрожает не только непосредственно России."Под ударом окажутся и наши союзники, прежде всего, братская Республика Беларусь", - заявил министр.
https://ria.ru/20221102/nato-1828620991.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_140:182:2628:2048_1920x0_80_0_0_ca72e5474e7d8337d600b228154043ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, нато, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Белоруссия, НАТО, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
12:14 02.11.2022 (обновлено: 12:21 02.11.2022)
 
Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России

Шойгу: действия НАТО ставят под удар союзников России, прежде всего Белоруссию

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар союзников РФ, прежде всего, Белоруссию, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и республики.
Он отметил, что усиление конфронтации с Западом и наращивание многонациональной группировки НАТО на восточном фланге угрожает не только непосредственно России.
"Под ударом окажутся и наши союзники, прежде всего, братская Республика Беларусь", - заявил министр.
Выступление Шойгу на заседании совместной коллегии с минобороны Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 12:13Специальная военная операция на Украине
Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России
 
БезопасностьБелоруссияНАТОСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала