https://ria.ru/20221102/nato-1828621606.html

Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России

Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России - РИА Новости, 02.11.2022

Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России

Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар союзников РФ, прежде всего, Белоруссию, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:14

2022-11-02T12:14

2022-11-02T12:21

безопасность

белоруссия

нато

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар союзников РФ, прежде всего, Белоруссию, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и республики.Он отметил, что усиление конфронтации с Западом и наращивание многонациональной группировки НАТО на восточном фланге угрожает не только непосредственно России."Под ударом окажутся и наши союзники, прежде всего, братская Республика Беларусь", - заявил министр.

https://ria.ru/20221102/nato-1828620991.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белоруссия, нато, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия