https://ria.ru/20221102/nato-1828621606.html
Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России
Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России - РИА Новости, 02.11.2022
Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России
Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар союзников РФ, прежде всего, Белоруссию, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:14
2022-11-02T12:14
2022-11-02T12:21
безопасность
белоруссия
нато
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар союзников РФ, прежде всего, Белоруссию, заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и республики.Он отметил, что усиление конфронтации с Западом и наращивание многонациональной группировки НАТО на восточном фланге угрожает не только непосредственно России."Под ударом окажутся и наши союзники, прежде всего, братская Республика Беларусь", - заявил министр.
https://ria.ru/20221102/nato-1828620991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, нато, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Белоруссия, НАТО, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
12:14 02.11.2022 (обновлено: 12:21 02.11.2022)
Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников России
Шойгу: действия НАТО ставят под удар союзников России, прежде всего Белоруссию