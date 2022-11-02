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Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/nato-1828620991.html
Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России
Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России - РИА Новости, 02.11.2022
Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России
Многонациональная группировка НАТО вблизи границ России с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, до более 30 тысяч человек... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:13
2022-11-02T19:58
специальная военная операция на украине
безопасность
нато
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Многонациональная группировка НАТО вблизи границ России с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, до более 30 тысяч человек - и может увеличиться еще, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии."В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться", - заявил министр.
https://ria.ru/20221102/nato-1828621606.html
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Выступление Шойгу на заседании совместной коллегии с минобороны Белоруссии
Полное выступление Шойгу на заседании совместной коллегии с минобороны Белоруссии
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безопасность, нато, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, НАТО, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:13 02.11.2022 (обновлено: 19:58 02.11.2022)
 
Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России

Министр обороны Шойгу: группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Многонациональная группировка НАТО вблизи границ России с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, до более 30 тысяч человек - и может увеличиться еще, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
"В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться", - заявил министр.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНАТОРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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