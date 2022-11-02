https://ria.ru/20221102/nato-1828620991.html

Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России

Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России - РИА Новости, 02.11.2022

Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России

Многонациональная группировка НАТО вблизи границ России с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, до более 30 тысяч человек... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:13

2022-11-02T12:13

2022-11-02T19:58

специальная военная операция на украине

безопасность

нато

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Многонациональная группировка НАТО вблизи границ России с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, до более 30 тысяч человек - и может увеличиться еще, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии."В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться", - заявил министр.

https://ria.ru/20221102/nato-1828621606.html

россия

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Выступление Шойгу на заседании совместной коллегии с минобороны Белоруссии Полное выступление Шойгу на заседании совместной коллегии с минобороны Белоруссии 2022-11-02T12:13 true PT4M07S

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Ольга Фомченкова

безопасность, нато, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)