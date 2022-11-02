https://ria.ru/20221102/nana-1828692938.html

"Стала трио": группа "На-На" лишилась солиста

"Стала трио": группа "На-На" лишилась солиста - РИА Новости, 02.11.2022

"Стала трио": группа "На-На" лишилась солиста

Группу "На-На" покинул солист Леонид Семидьянов. Теперь коллектив будет выступать в составе трио. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:45

2022-11-02T15:45

2022-11-02T15:45

шоубиз

на-на

бари алибасов

музыка

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Группу "На-На" покинул солист Леонид Семидьянов. Теперь коллектив будет выступать в составе трио. Однако музыканты никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни захотели узнать причину произошедшего. Другие поддержали группу. Ранее участники "На-На" рассказали о здоровье Бари Алибасова после операции. Они сообщили, что продюсеру организовали хороший уход.

https://ria.ru/20221031/stashevskiy-1828228945.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

на-на, бари алибасов, музыка, шоу-бизнес