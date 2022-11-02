"Стала трио": группа "На-На" лишилась солиста
Группу "На-На" покинул солист Леонид Семидьянов
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Группу "На-На" покинул солист Леонид Семидьянов. Теперь коллектив будет выступать в составе трио.
"В составе группы произошли изменения. Теперь на сцене три солиста: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин", – рассказали артисты в своей соцсети.
Однако музыканты никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни захотели узнать причину произошедшего.
"Что с Семидьяновым?", "А Леонид где?", "Что с ним? Проясните, пожалуйста!" – поинтересовались подписчики.
Другие поддержали группу.
"Буду поддерживать вас в любой ситуации!", "Любим в любом составе!", "Жаль, но ничто не стоит на месте!" – написали поклонники.
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