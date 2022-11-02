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"Стала трио": группа "На-На" лишилась солиста - РИА Новости, 02.11.2022
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"Стала трио": группа "На-На" лишилась солиста
"Стала трио": группа "На-На" лишилась солиста - РИА Новости, 02.11.2022
"Стала трио": группа "На-На" лишилась солиста
Группу "На-На" покинул солист Леонид Семидьянов. Теперь коллектив будет выступать в составе трио. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:45
2022-11-02T15:45
шоубиз
на-на
бари алибасов
музыка
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Группу "На-На" покинул солист Леонид Семидьянов. Теперь коллектив будет выступать в составе трио. Однако музыканты никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни захотели узнать причину произошедшего. Другие поддержали группу. Ранее участники "На-На" рассказали о здоровье Бари Алибасова после операции. Они сообщили, что продюсеру организовали хороший уход.
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на-на, бари алибасов, музыка, шоу-бизнес
Шоубиз, На-На, Бари Алибасов, Музыка, Шоу-бизнес
15:45 02.11.2022
 
"Стала трио": группа "На-На" лишилась солиста

Группу "На-На" покинул солист Леонид Семидьянов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкНа-на
На-на - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Группу "На-На" покинул солист Леонид Семидьянов. Теперь коллектив будет выступать в составе трио.

"В составе группы произошли изменения. Теперь на сцене три солиста: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин", – рассказали артисты в своей соцсети.

Однако музыканты никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на случившееся. Одни захотели узнать причину произошедшего.

"Что с Семидьяновым?", "А Леонид где?", "Что с ним? Проясните, пожалуйста!" – поинтересовались подписчики.

Другие поддержали группу.

"Буду поддерживать вас в любой ситуации!", "Любим в любом составе!", "Жаль, но ничто не стоит на месте!" – написали поклонники.

Ранее участники "На-На" рассказали о здоровье Бари Алибасова после операции. Они сообщили, что продюсеру организовали хороший уход.
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