https://ria.ru/20221102/most-1828618088.html

Восстановление разрушенной части Крымского моста закончат в декабре

Восстановление разрушенной части Крымского моста закончат в декабре - РИА Новости, 02.11.2022

Восстановление разрушенной части Крымского моста закончат в декабре

Восстановление разрушенной части Крымского моста будет закончено в декабре, транспортная обеспеченность полуострова будет полностью решена, сообщил вице-премьер РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:06

2022-11-02T12:06

2022-11-02T12:49

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

россия

совет федерации рф

происшествия

крымский мост

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Восстановление разрушенной части Крымского моста будет закончено в декабре, транспортная обеспеченность полуострова будет полностью решена, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность. Я считаю, что у нас транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет полностью решена", - сказал Хуснуллин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации РФ.

https://ria.ru/20221026/terakt-1826964378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чп на крымском мосту, марат хуснуллин, россия, совет федерации рф, происшествия, крымский мост