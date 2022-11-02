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Восстановление разрушенной части Крымского моста закончат в декабре - РИА Новости, 02.11.2022
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Восстановление разрушенной части Крымского моста закончат в декабре
Восстановление разрушенной части Крымского моста закончат в декабре - РИА Новости, 02.11.2022
Восстановление разрушенной части Крымского моста закончат в декабре
Восстановление разрушенной части Крымского моста будет закончено в декабре, транспортная обеспеченность полуострова будет полностью решена, сообщил вице-премьер РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:06
2022-11-02T12:49
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
россия
совет федерации рф
происшествия
крымский мост
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Восстановление разрушенной части Крымского моста будет закончено в декабре, транспортная обеспеченность полуострова будет полностью решена, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность. Я считаю, что у нас транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет полностью решена", - сказал Хуснуллин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации РФ.
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, россия, совет федерации рф, происшествия, крымский мост
ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Россия, Совет Федерации РФ, Происшествия, Крымский мост
12:06 02.11.2022 (обновлено: 12:49 02.11.2022)
 
Восстановление разрушенной части Крымского моста закончат в декабре

Хуснуллин заявил, что восстановление разрушенной части Крымского моста закончат в декабре

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта
Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Восстановление разрушенной части Крымского моста будет закончено в декабре, транспортная обеспеченность полуострова будет полностью решена, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность. Я считаю, что у нас транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет полностью решена", - сказал Хуснуллин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации РФ.
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ЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинРоссияСовет Федерации РФПроисшествияКрымский мост
 
 
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