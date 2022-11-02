https://ria.ru/20221102/moldaviya-1828653131.html

Додон обвинил власти Молдавии в попытке "закрыть" неугодных политиков

Додон обвинил власти Молдавии в попытке "закрыть" неугодных политиков - РИА Новости, 02.11.2022

Додон обвинил власти Молдавии в попытке "закрыть" неугодных политиков

Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешние власти страны в желании дискредитировать политические силы, которые не согласны с их курсом, запретить... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:36

2022-11-02T13:36

2022-11-02T13:36

в мире

игорь додон

молдавия

майя санду

илан шор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824952611_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_5f6ade591b9fa9c2de1605dc23eb892d.jpg

КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешние власти страны в желании дискредитировать политические силы, которые не согласны с их курсом, запретить протесты, "закрыть" неугодных политиков и ликвидировать партии.Генпрокуратура Молдавии ранее сообщила, что намерена вместе со Службой информации и безопасности проверить слухи о возможной незаконной финансовой поддержке некоторых партий со стороны РФ. Проверка пройдет на базе расследования одного из СМИ, журналисты которого утверждали, что ФСБ России якобы передавала значительные денежные суммы для поддержки молдавских политиков и создания партнерства ради свержения прозападного режима и переориентации Молдавии в сторону РФ."Массовые информационные вбросы последних дней направлены на дискредитацию политических сил, борющихся с правящим режимом, и на то, чтобы оправдать дальнейшее усиление полицейского государства (президента) Майи Санду. На основании появившейся информации хотят запретить все протесты и закрыть всех неугодных политиков", - заявил Додон журналистам. По его словам, уже разработаны проекты законов, предоставляющие дополнительные полномочия Службе информации и безопасности по прослушке любого гражданина без соответствующего решения суда."Обвинения против депутата Соцпартии Зинаиды Гречаный (обвиняется в соучастии в незаконном финансировании партии - ред.) – элемент политических репрессий, цель которых - подорвать, а может, в перспективе закрыть оппозиционное политформирование – Партию социалистов. Им это не поможет, даже если они попробуют закрыть партию, потому что у них нет на это ни одного аргумента. Это лишь делает нас решительнее в борьбе с Майей Санду и (правящей) партией "Действие и солидарность", – отметил экс-президент.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687396.html

https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, игорь додон, молдавия, майя санду, илан шор