Рейтинг@Mail.ru
Додон обвинил власти Молдавии в попытке "закрыть" неугодных политиков - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/moldaviya-1828653131.html
Додон обвинил власти Молдавии в попытке "закрыть" неугодных политиков
Додон обвинил власти Молдавии в попытке "закрыть" неугодных политиков - РИА Новости, 02.11.2022
Додон обвинил власти Молдавии в попытке "закрыть" неугодных политиков
Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешние власти страны в желании дискредитировать политические силы, которые не согласны с их курсом, запретить... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:36
2022-11-02T13:36
в мире
игорь додон
молдавия
майя санду
илан шор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824952611_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_5f6ade591b9fa9c2de1605dc23eb892d.jpg
КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешние власти страны в желании дискредитировать политические силы, которые не согласны с их курсом, запретить протесты, "закрыть" неугодных политиков и ликвидировать партии.Генпрокуратура Молдавии ранее сообщила, что намерена вместе со Службой информации и безопасности проверить слухи о возможной незаконной финансовой поддержке некоторых партий со стороны РФ. Проверка пройдет на базе расследования одного из СМИ, журналисты которого утверждали, что ФСБ России якобы передавала значительные денежные суммы для поддержки молдавских политиков и создания партнерства ради свержения прозападного режима и переориентации Молдавии в сторону РФ."Массовые информационные вбросы последних дней направлены на дискредитацию политических сил, борющихся с правящим режимом, и на то, чтобы оправдать дальнейшее усиление полицейского государства (президента) Майи Санду. На основании появившейся информации хотят запретить все протесты и закрыть всех неугодных политиков", - заявил Додон журналистам. По его словам, уже разработаны проекты законов, предоставляющие дополнительные полномочия Службе информации и безопасности по прослушке любого гражданина без соответствующего решения суда."Обвинения против депутата Соцпартии Зинаиды Гречаный (обвиняется в соучастии в незаконном финансировании партии - ред.) – элемент политических репрессий, цель которых - подорвать, а может, в перспективе закрыть оппозиционное политформирование – Партию социалистов. Им это не поможет, даже если они попробуют закрыть партию, потому что у них нет на это ни одного аргумента. Это лишь делает нас решительнее в борьбе с Майей Санду и (правящей) партией "Действие и солидарность", – отметил экс-президент.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687396.html
https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824952611_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a6029842546b4898393aba4863d517a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь додон, молдавия, майя санду, илан шор
В мире, Игорь Додон, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор
13:36 02.11.2022
 
Додон обвинил власти Молдавии в попытке "закрыть" неугодных политиков

Додон обвинил власти Молдавии в желании дискредитировать не согласных с ними политиков

© Sputnik /  / Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон общается со сторонниками
Экс-президент Молдавии Игорь Додон общается со сторонниками - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik /
Перейти в медиабанк
Экс-президент Молдавии Игорь Додон общается со сторонниками. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешние власти страны в желании дискредитировать политические силы, которые не согласны с их курсом, запретить протесты, "закрыть" неугодных политиков и ликвидировать партии.
Генпрокуратура Молдавии ранее сообщила, что намерена вместе со Службой информации и безопасности проверить слухи о возможной незаконной финансовой поддержке некоторых партий со стороны РФ. Проверка пройдет на базе расследования одного из СМИ, журналисты которого утверждали, что ФСБ России якобы передавала значительные денежные суммы для поддержки молдавских политиков и создания партнерства ради свержения прозападного режима и переориентации Молдавии в сторону РФ.
Участники немой акции протеста с требованием отставки президента у здания представительства ЕС в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 08:00
"Люди в отчаянии". В Молдавии создали параллельное правительство
"Массовые информационные вбросы последних дней направлены на дискредитацию политических сил, борющихся с правящим режимом, и на то, чтобы оправдать дальнейшее усиление полицейского государства (президента) Майи Санду. На основании появившейся информации хотят запретить все протесты и закрыть всех неугодных политиков", - заявил Додон журналистам. По его словам, уже разработаны проекты законов, предоставляющие дополнительные полномочия Службе информации и безопасности по прослушке любого гражданина без соответствующего решения суда.
"Обвинения против депутата Соцпартии Зинаиды Гречаный (обвиняется в соучастии в незаконном финансировании партии - ред.) – элемент политических репрессий, цель которых - подорвать, а может, в перспективе закрыть оппозиционное политформирование – Партию социалистов. Им это не поможет, даже если они попробуют закрыть партию, потому что у них нет на это ни одного аргумента. Это лишь делает нас решительнее в борьбе с Майей Санду и (правящей) партией "Действие и солидарность", – отметил экс-президент.
Молдавский политик Шор о санкциях против России - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 06:15
Шор рассказал, что будет значить присоединение Кишинева к санкциям
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
Акция протеста сторонников И. Додона в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 08:00
"Запад не поможет". Молдавию готовят к оккупации
 
В миреИгорь ДодонМолдавияМайя СандуИлан Шор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала