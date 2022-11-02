https://ria.ru/20221102/mobilizatsiya-1828590040.html
Совфед подготовил предложения по компенсации регионам выплат мобилизованным
Совфед подготовил предложения по компенсации регионам выплат мобилизованным - РИА Новости, 02.11.2022
Совфед подготовил предложения по компенсации регионам выплат мобилизованным
В Совете Федерации подготовили предложения о компенсации регионам единовременных выплат для мобилизованных, сообщил вице-спикер СФ Николай Журавлев. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:48
2022-11-02T10:48
2022-11-02T18:24
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
общество
николай журавлев
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации подготовили предложения о компенсации регионам единовременных выплат для мобилизованных, сообщил вице-спикер СФ Николай Журавлев."Мы с (вице-спикером СФ) Андреем Турчаком подготовили предложения, предлагается рассмотреть возможность компенсации регионам единовременных выплат мобилизованным", - сказал политик на пленарном заседании в среду. Он отметил, что возможности у субъектов РФ разные, и для справедливого, равного обеспечения участников спецоперации предлагается рассмотреть компенсации регионам из федерального бюджета. Среди других предложений – обеспечение бесплатного питания, дополнительных занятий для детей мобилизованных, предоставление бесплатных лекарств, путевок, бесплатный проезд.По словам сенатора, "совместно с правительством мы провели кропотливую работу по инвентаризации всех видов выплат военнослужащим, мобилизованным, добровольцам с точки зрения налогообложения НДФЛ и страховых взносов".Он отметил, что "в ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов не только текущих, но и других выплат, в том числе безвозмездной передачи денежных средств и иного имущества участникам СВО, выплат от работодателя, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием на территории".
https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827543338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, общество, николай журавлев, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Общество, Николай Журавлев, Россия, Частичная мобилизация в России
10:48 02.11.2022 (обновлено: 18:24 02.11.2022)
Совфед подготовил предложения по компенсации регионам выплат мобилизованным
Сенатор Журавлев анонсировал предложения по компенсации регионам выплат мобилизованным
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации подготовили предложения о компенсации регионам единовременных выплат для мобилизованных, сообщил вице-спикер СФ Николай Журавлев.
"Мы с (вице-спикером СФ) Андреем Турчаком
подготовили предложения, предлагается рассмотреть возможность компенсации регионам единовременных выплат мобилизованным", - сказал политик на пленарном заседании в среду. Он отметил, что возможности у субъектов РФ
разные, и для справедливого, равного обеспечения участников спецоперации предлагается рассмотреть компенсации регионам из федерального бюджета. Среди других предложений – обеспечение бесплатного питания, дополнительных занятий для детей мобилизованных, предоставление бесплатных лекарств, путевок, бесплатный проезд.
По словам сенатора, "совместно с правительством мы провели кропотливую работу по инвентаризации всех видов выплат военнослужащим, мобилизованным, добровольцам с точки зрения налогообложения НДФЛ и страховых взносов".
Он отметил, что "в ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов не только текущих, но и других выплат, в том числе безвозмездной передачи денежных средств и иного имущества участникам СВО, выплат от работодателя, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием на территории".