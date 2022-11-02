https://ria.ru/20221102/mobilizatsiya-1828590040.html

Совфед подготовил предложения по компенсации регионам выплат мобилизованным

Совфед подготовил предложения по компенсации регионам выплат мобилизованным - РИА Новости, 02.11.2022

Совфед подготовил предложения по компенсации регионам выплат мобилизованным

В Совете Федерации подготовили предложения о компенсации регионам единовременных выплат для мобилизованных, сообщил вице-спикер СФ Николай Журавлев. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:48

2022-11-02T10:48

2022-11-02T18:24

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

общество

николай журавлев

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации подготовили предложения о компенсации регионам единовременных выплат для мобилизованных, сообщил вице-спикер СФ Николай Журавлев."Мы с (вице-спикером СФ) Андреем Турчаком подготовили предложения, предлагается рассмотреть возможность компенсации регионам единовременных выплат мобилизованным", - сказал политик на пленарном заседании в среду. Он отметил, что возможности у субъектов РФ разные, и для справедливого, равного обеспечения участников спецоперации предлагается рассмотреть компенсации регионам из федерального бюджета. Среди других предложений – обеспечение бесплатного питания, дополнительных занятий для детей мобилизованных, предоставление бесплатных лекарств, путевок, бесплатный проезд.По словам сенатора, "совместно с правительством мы провели кропотливую работу по инвентаризации всех видов выплат военнослужащим, мобилизованным, добровольцам с точки зрения налогообложения НДФЛ и страховых взносов".Он отметил, что "в ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов не только текущих, но и других выплат, в том числе безвозмездной передачи денежных средств и иного имущества участникам СВО, выплат от работодателя, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием на территории".

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827543338.html

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Кирилл Волков

совет федерации рф, общество, николай журавлев, россия, частичная мобилизация в россии