https://ria.ru/20221102/mintsifry-1828757625.html

СФ и Минцифры предложили увеличить средства на цифровое равенство регионов

СФ и Минцифры предложили увеличить средства на цифровое равенство регионов - РИА Новости, 02.11.2022

СФ и Минцифры предложили увеличить средства на цифровое равенство регионов

Совет Федерации совместно с Минцифры подготовит поправку в трёхлетний бюджет об увеличении на 8,3 миллиарда рублей финансирования программы устранения цифрового РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:19

2022-11-02T18:19

2022-11-02T18:19

ирина рукавишникова

госдума рф

валентина матвиенко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825078485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e1490a16a0f34f4fab8d6dc4d84db16.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совет Федерации совместно с Минцифры подготовит поправку в трёхлетний бюджет об увеличении на 8,3 миллиарда рублей финансирования программы устранения цифрового неравенства регионов, сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова."Предложение внести поправку в проект федерального бюджета-трехлетки и увеличить финансирование программы устранения цифрового неравенства в регионах поддержала поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, будем готовить соответствующую поправку", - сказала сенатор.Кроме того, отметила сенатор, реализация программы позволит обеспечить строительство базовых станций для оказания услуг радиотелефонной подвижной связи в 1800 населенных пунктах, отобранных по результатам голосования в 2022 году."Эта программа на особом контроле Совета Федерации. Сейчас в рамках ее реализации точки доступа в интернет устанавливаются в населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей. Причем перечень поселков определяется по результатам голосования жителей", - подчеркнула Рукавишникова.Вместе с тем, заявила она, в принятом Госдумой в первом чтении проекте бюджета, напротив, предусмотрено сокращение финансирования этой программы."Совместно с Минцифры нами подготовлена поправка в размере 8,3 миллиарда рублей на увеличение финансирования программы – с 6,6 до 15 миллиардов рублей. Средства позволят подключить в следующем году к интернету 314 населенных пунктов, отобранных по результатам голосования жителей в 2021 году", - сообщила она в среду на заседании Совфеда.

https://ria.ru/20221102/federatsiya-1828745240.html

https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828446221.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирина рукавишникова , госдума рф, валентина матвиенко, совет федерации рф