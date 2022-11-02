https://ria.ru/20221102/mintsifry-1828757625.html
СФ и Минцифры предложили увеличить средства на цифровое равенство регионов
СФ и Минцифры предложили увеличить средства на цифровое равенство регионов - РИА Новости, 02.11.2022
СФ и Минцифры предложили увеличить средства на цифровое равенство регионов
Совет Федерации совместно с Минцифры подготовит поправку в трёхлетний бюджет об увеличении на 8,3 миллиарда рублей финансирования программы устранения цифрового РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:19
2022-11-02T18:19
2022-11-02T18:19
ирина рукавишникова
госдума рф
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совет Федерации совместно с Минцифры подготовит поправку в трёхлетний бюджет об увеличении на 8,3 миллиарда рублей финансирования программы устранения цифрового неравенства регионов, сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова."Предложение внести поправку в проект федерального бюджета-трехлетки и увеличить финансирование программы устранения цифрового неравенства в регионах поддержала поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, будем готовить соответствующую поправку", - сказала сенатор.Кроме того, отметила сенатор, реализация программы позволит обеспечить строительство базовых станций для оказания услуг радиотелефонной подвижной связи в 1800 населенных пунктах, отобранных по результатам голосования в 2022 году."Эта программа на особом контроле Совета Федерации. Сейчас в рамках ее реализации точки доступа в интернет устанавливаются в населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей. Причем перечень поселков определяется по результатам голосования жителей", - подчеркнула Рукавишникова.Вместе с тем, заявила она, в принятом Госдумой в первом чтении проекте бюджета, напротив, предусмотрено сокращение финансирования этой программы."Совместно с Минцифры нами подготовлена поправка в размере 8,3 миллиарда рублей на увеличение финансирования программы – с 6,6 до 15 миллиардов рублей. Средства позволят подключить в следующем году к интернету 314 населенных пунктов, отобранных по результатам голосования жителей в 2021 году", - сообщила она в среду на заседании Совфеда.
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ирина рукавишникова , госдума рф, валентина матвиенко, совет федерации рф
Ирина Рукавишникова , Госдума РФ, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
СФ и Минцифры предложили увеличить средства на цифровое равенство регионов
Совфед и Минцифры предложили увеличить в бюджете средства на цифровое равенство регионов
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совет Федерации совместно с Минцифры подготовит поправку в трёхлетний бюджет об увеличении на 8,3 миллиарда рублей финансирования программы устранения цифрового неравенства регионов, сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
"Предложение внести поправку в проект федерального бюджета-трехлетки и увеличить финансирование программы устранения цифрового неравенства в регионах поддержала поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
, будем готовить соответствующую поправку", - сказала сенатор.
Кроме того, отметила сенатор, реализация программы позволит обеспечить строительство базовых станций для оказания услуг радиотелефонной подвижной связи в 1800 населенных пунктах, отобранных по результатам голосования в 2022 году.
"Эта программа на особом контроле Совета Федерации. Сейчас в рамках ее реализации точки доступа в интернет устанавливаются в населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей. Причем перечень поселков определяется по результатам голосования жителей", - подчеркнула Рукавишникова.
Вместе с тем, заявила она, в принятом Госдумой
в первом чтении проекте бюджета, напротив, предусмотрено сокращение финансирования этой программы.
"Совместно с Минцифры нами подготовлена поправка в размере 8,3 миллиарда рублей на увеличение финансирования программы – с 6,6 до 15 миллиардов рублей. Средства позволят подключить в следующем году к интернету 314 населенных пунктов, отобранных по результатам голосования жителей в 2021 году", - сообщила она в среду на заседании Совфеда.