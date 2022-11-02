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В МИД назвали отказ Запада впускать россиян сигналом - РИА Новости, 02.11.2022
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Туризм
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В МИД назвали отказ Запада впускать россиян сигналом
В МИД назвали отказ Запада впускать россиян сигналом - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД назвали отказ Запада впускать россиян сигналом
Отказ ряда стран впускать россиян, попадавших под мобилизацию, стал еще одним сигналом для тех, кто убежден, что их "ждут с распростертыми объятиями", заявил в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:42
2022-11-02T11:20
россия
латвия
литва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Отказ ряда стран впускать россиян, попадавших под мобилизацию, стал еще одним сигналом для тех, кто убежден, что их "ждут с распростертыми объятиями", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Он напомнил, что на сегодня российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию, большинство этих стран приняли такое решение еще до частичной мобилизации."Корректнее, вероятно, было бы говорить о том, что на фоне частичной мобилизации некоторые из этих государств лишь озвучили отказ делать исключения для россиян, подпадающих под критерии частичной мобилизации. Пусть это станет еще одним сигналом для тех, кто убежден, что на Западе их "ждут с распростертыми объятиями", - сказал Иванов.При этом, добавил дипломат, решение запретить въезд российским туристам является продолжением "необоснованного конфронтационного курса" на стремительное сокращение взаимных поездок граждан.Читайте полный текст интервью Евгения Иванова &gt;&gt;
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россия, латвия, литва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм
Россия, Латвия, Литва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Туризм, Новости - Туризм
09:42 02.11.2022 (обновлено: 11:20 02.11.2022)
 
В МИД назвали отказ Запада впускать россиян сигналом

В МИД назвали отказ западных стран впускать россиян во время мобилизации сигналом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Отказ ряда стран впускать россиян, попадавших под мобилизацию, стал еще одним сигналом для тех, кто убежден, что их "ждут с распростертыми объятиями", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Он напомнил, что на сегодня российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию, большинство этих стран приняли такое решение еще до частичной мобилизации.
"Корректнее, вероятно, было бы говорить о том, что на фоне частичной мобилизации некоторые из этих государств лишь озвучили отказ делать исключения для россиян, подпадающих под критерии частичной мобилизации. Пусть это станет еще одним сигналом для тех, кто убежден, что на Западе их "ждут с распростертыми объятиями", - сказал Иванов.
При этом, добавил дипломат, решение запретить въезд российским туристам является продолжением "необоснованного конфронтационного курса" на стремительное сокращение взаимных поездок граждан.
Читайте полный текст интервью Евгения Иванова >>
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
04:56
В МИД назвали бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям стран Запада
 
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