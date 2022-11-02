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Власти не меняли порядок выдачи загранпаспортов на фоне мобилизации
Власти не меняли порядок выдачи загранпаспортов на фоне мобилизации - РИА Новости, 02.11.2022
Власти не меняли порядок выдачи загранпаспортов на фоне мобилизации
Власти России не вносили изменений в порядок выдачи загранпаспортов и перечень оснований для отказа в их получении на фоне частичной мобилизации, заявил в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T06:43
2022-11-02T06:43
2022-11-02T11:14
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти России не вносили изменений в порядок выдачи загранпаспортов и перечень оснований для отказа в их получении на фоне частичной мобилизации, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Он отметил, что порядок выдачи заграничных паспортов, в том числе перечень оснований, по которым в выдаче паспорта гражданину может быть отказано, установлен федеральным законом от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"."Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, в этот порядок не вносились", - сказал Иванов.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября.Читайте полный текст интервью Евгения Иванова >>
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россия, частичная мобилизация в россии
Россия, Частичная мобилизация в России
06:43 02.11.2022 (обновлено: 11:14 02.11.2022)
Власти не меняли порядок выдачи загранпаспортов на фоне мобилизации
МИД: власти не меняли порядок выдачи загранпаспортов и основания для отказа в их получении
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти России не вносили изменений в порядок выдачи загранпаспортов и перечень оснований для отказа в их получении на фоне частичной мобилизации, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Он отметил, что порядок выдачи заграничных паспортов, в том числе перечень оснований, по которым в выдаче паспорта гражданину может быть отказано, установлен федеральным законом от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
"Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, в этот порядок не вносились", - сказал Иванов.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября.