https://ria.ru/20221102/mid-1828553484.html

Власти не меняли порядок выдачи загранпаспортов на фоне мобилизации

Власти не меняли порядок выдачи загранпаспортов на фоне мобилизации - РИА Новости, 02.11.2022

Власти не меняли порядок выдачи загранпаспортов на фоне мобилизации

Власти России не вносили изменений в порядок выдачи загранпаспортов и перечень оснований для отказа в их получении на фоне частичной мобилизации, заявил в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T06:43

2022-11-02T06:43

2022-11-02T11:14

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти России не вносили изменений в порядок выдачи загранпаспортов и перечень оснований для отказа в их получении на фоне частичной мобилизации, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Он отметил, что порядок выдачи заграничных паспортов, в том числе перечень оснований, по которым в выдаче паспорта гражданину может быть отказано, установлен федеральным законом от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"."Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, в этот порядок не вносились", - сказал Иванов.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября.Читайте полный текст интервью Евгения Иванова >>

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818754571.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, частичная мобилизация в россии