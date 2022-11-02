https://ria.ru/20221102/metody-1828621084.html

Запад старается не замечать запрещенных методов борьбы Киева, заявил Шойгу

Запад старается не замечать запрещенных методов борьбы Киева, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022

Запад старается не замечать запрещенных методов борьбы Киева, заявил Шойгу

Киев использует запрещенные методы противоборства - теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением - страны Запада стараются этого не... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:13

2022-11-02T12:13

2022-11-02T12:16

сергей шойгу

россия

украина

киев

нато

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киев использует запрещенные методы противоборства - теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением - страны Запада стараются этого не замечать, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Киевский режим прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита", - сказал он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221102/nato-1828620991.html

россия

украина

киев

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сергей шойгу, россия, украина, киев, нато