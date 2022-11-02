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Запад старается не замечать запрещенных методов борьбы Киева, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022
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Запад старается не замечать запрещенных методов борьбы Киева, заявил Шойгу
Запад старается не замечать запрещенных методов борьбы Киева, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.11.2022
Запад старается не замечать запрещенных методов борьбы Киева, заявил Шойгу
Киев использует запрещенные методы противоборства - теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением - страны Запада стараются этого не... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:13
2022-11-02T12:16
сергей шойгу
россия
украина
киев
нато
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киев использует запрещенные методы противоборства - теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением - страны Запада стараются этого не замечать, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу."Киевский режим прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита", - сказал он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сергей шойгу, россия, украина, киев, нато
Сергей Шойгу, Россия, Украина, Киев, НАТО
12:13 02.11.2022 (обновлено: 12:16 02.11.2022)
 
Запад старается не замечать запрещенных методов борьбы Киева, заявил Шойгу

Шойгу: Запад старается не замечать теракты, убийства и обстрелы киевского режима

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Киев использует запрещенные методы противоборства - теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением - страны Запада стараются этого не замечать, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Киевский режим прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита", - сказал он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
"Но всего этого страны Запада стараются не замечать. Более того - поощряют эскалацию конфликта на Украине. Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами", - добавил российский министр.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Выступление Шойгу на заседании совместной коллегии с минобороны Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 12:13Специальная военная операция на Украине
Шойгу рассказал о росте группировки НАТО у границ России
 
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