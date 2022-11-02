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Мариуполь за месяц получил более ста автобусов - РИА Новости, 02.11.2022
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Мариуполь за месяц получил более ста автобусов
Мариуполь за месяц получил более ста автобусов - РИА Новости, 02.11.2022
Мариуполь за месяц получил более ста автобусов
Более 100 автобусов получил Мариуполь за месяц, заявил начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:43
2022-11-02T14:43
россия
мариуполь
донецкая народная республика
министерство транспорта днр
москва
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СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Более 100 автобусов получил Мариуполь за месяц, заявил начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта ДНР Артур Нестеров.В Сочи состоялось открытие Южного транспортного форума "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий". В рамках делового мероприятия эксперты и технические специалисты обсуждают вопросы обеспечения доступности транспортного комплекса и безопасности, в том числе новых регионов РФ."Нам Россия поставила 110 автобусов. Сейчас у нас 18 городских маршрутов, "Мариупольтранс" обслуживает, и 5 пригородных маршрутов. Все маршруты осуществляют движение для перевозки пассажиров бесплатно. Пока до нового года, а дальше будем смотреть. За счет субсидирования они работают. У них сейчас на балансе состоит 149 автобусов, из них 110 поставлены из Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал Нестеров журналистам, отметив, что поставки общественного транспорта были произведены за месяц.Он добавил, что сейчас есть проблема с трамваями, поскольку они полностью разрушены, на их восстановление может уйти минимум год.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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россия
мариуполь
донецкая народная республика
москва
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, министерство транспорта днр, москва, санкт-петербург
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Министерство транспорта ДНР, Москва, Санкт-Петербург
14:43 02.11.2022
 
Мариуполь за месяц получил более ста автобусов

Сотрудник Минтранса ДНР Нестеров: Мариуполь за месяц получил 110 автобусов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди в общественном транспорте на улице Мариуполя
Люди в общественном транспорте на улице Мариуполя - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди в общественном транспорте на улице Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Более 100 автобусов получил Мариуполь за месяц, заявил начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта ДНР Артур Нестеров.
В Сочи состоялось открытие Южного транспортного форума "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий". В рамках делового мероприятия эксперты и технические специалисты обсуждают вопросы обеспечения доступности транспортного комплекса и безопасности, в том числе новых регионов РФ.
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"Нам Россия поставила 110 автобусов. Сейчас у нас 18 городских маршрутов, "Мариупольтранс" обслуживает, и 5 пригородных маршрутов. Все маршруты осуществляют движение для перевозки пассажиров бесплатно. Пока до нового года, а дальше будем смотреть. За счет субсидирования они работают. У них сейчас на балансе состоит 149 автобусов, из них 110 поставлены из Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал Нестеров журналистам, отметив, что поставки общественного транспорта были произведены за месяц.
Он добавил, что сейчас есть проблема с трамваями, поскольку они полностью разрушены, на их восстановление может уйти минимум год.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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