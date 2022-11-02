https://ria.ru/20221102/mariupol-1828676828.html

Мариуполь за месяц получил более ста автобусов

Мариуполь за месяц получил более ста автобусов - РИА Новости, 02.11.2022

Мариуполь за месяц получил более ста автобусов

Более 100 автобусов получил Мариуполь за месяц, заявил начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:43

2022-11-02T14:43

2022-11-02T14:43

россия

мариуполь

донецкая народная республика

министерство транспорта днр

москва

санкт-петербург

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СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Более 100 автобусов получил Мариуполь за месяц, заявил начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта ДНР Артур Нестеров.В Сочи состоялось открытие Южного транспортного форума "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий". В рамках делового мероприятия эксперты и технические специалисты обсуждают вопросы обеспечения доступности транспортного комплекса и безопасности, в том числе новых регионов РФ."Нам Россия поставила 110 автобусов. Сейчас у нас 18 городских маршрутов, "Мариупольтранс" обслуживает, и 5 пригородных маршрутов. Все маршруты осуществляют движение для перевозки пассажиров бесплатно. Пока до нового года, а дальше будем смотреть. За счет субсидирования они работают. У них сейчас на балансе состоит 149 автобусов, из них 110 поставлены из Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал Нестеров журналистам, отметив, что поставки общественного транспорта были произведены за месяц.Он добавил, что сейчас есть проблема с трамваями, поскольку они полностью разрушены, на их восстановление может уйти минимум год.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221101/terakt-1828367201.html

https://ria.ru/20221031/dnr-1827990842.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

москва

санкт-петербург

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россия, мариуполь, донецкая народная республика, министерство транспорта днр, москва, санкт-петербург