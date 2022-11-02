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В Мариуполе к отоплению подключили 60 процентов объектов - РИА Новости, 02.11.2022
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В Мариуполе к отоплению подключили 60 процентов объектов
В Мариуполе к отоплению подключили 60 процентов объектов - РИА Новости, 02.11.2022
В Мариуполе к отоплению подключили 60 процентов объектов
В Мариуполе подключены к отоплению уже 60% объектов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:04
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общество
жкх
марат хуснуллин
мариуполь
россия
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Мариуполе подключены к отоплению уже 60% объектов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Отдельно занимаемся Мариуполем. В Мариуполе, могу сказать, что уже практически 1 тысячу новых квартир построили. У нас 837 домов уже находятся в активной стадии стройки, а всего 1,6 тысячи объектов, которые мы за 3 года полностью восстановим, подключим в системе энергоснабжения. Кстати, на 60% на сегодняшнюю дату мы уже объекты подключили к теплу", - сказал Хуснуллин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации РФ.
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общество, жкх, марат хуснуллин, мариуполь, россия, совет федерации рф
Общество, ЖКХ, Марат Хуснуллин, Мариуполь, Россия, Совет Федерации РФ
12:04 02.11.2022 (обновлено: 12:05 02.11.2022)
 
В Мариуполе к отоплению подключили 60 процентов объектов

Вице-премьер Хуснуллин: в Мариуполе к отоплению подключили уже 60 процентов объектов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЛюди держат руки над батареей
Люди держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Люди держат руки над батареей. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Мариуполе подключены к отоплению уже 60% объектов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Отдельно занимаемся Мариуполем. В Мариуполе, могу сказать, что уже практически 1 тысячу новых квартир построили. У нас 837 домов уже находятся в активной стадии стройки, а всего 1,6 тысячи объектов, которые мы за 3 года полностью восстановим, подключим в системе энергоснабжения. Кстати, на 60% на сегодняшнюю дату мы уже объекты подключили к теплу", - сказал Хуснуллин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации РФ.
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