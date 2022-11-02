https://ria.ru/20221102/mariupol-1828617429.html

В Мариуполе к отоплению подключили 60 процентов объектов

В Мариуполе к отоплению подключили 60 процентов объектов - РИА Новости, 02.11.2022

В Мариуполе к отоплению подключили 60 процентов объектов

В Мариуполе подключены к отоплению уже 60% объектов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:04

2022-11-02T12:04

2022-11-02T12:05

общество

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В Мариуполе подключены к отоплению уже 60% объектов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Отдельно занимаемся Мариуполем. В Мариуполе, могу сказать, что уже практически 1 тысячу новых квартир построили. У нас 837 домов уже находятся в активной стадии стройки, а всего 1,6 тысячи объектов, которые мы за 3 года полностью восстановим, подключим в системе энергоснабжения. Кстати, на 60% на сегодняшнюю дату мы уже объекты подключили к теплу", - сказал Хуснуллин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации РФ.

https://ria.ru/20221031/mariupol-1828224774.html

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общество, жкх, марат хуснуллин, мариуполь, россия, совет федерации рф