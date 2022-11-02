01:07 02.11.2022 (обновлено: 02:08 02.11.2022)
Пушилин сообщил о занятии новых позиций в Марьинке под Донецком
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил почти на всех направлениях
© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области
Бойцы в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных сил почти на всех направлениях, в частности, в Марьинке под Донецком.
"На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке", - отметил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Пушилин добавил, что продолжаются бои за Павловку, идут бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского.
По слова врио главы республики, одной из самых сложных остается ситуация на краснолиманском направлении.
Ранее во вторник в Народной милиции ДНР сообщили, что союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское в Ясиноватском районе. В воскресенье боец "Группы Вагнера" рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску в ДНР. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков. По его словам, передвижение бойцов вагнеровской группировки необходимо для освобождения населенного пункта. Продвижение сил на этом направлении проходит под прикрытием артиллерии.