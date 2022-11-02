https://ria.ru/20221102/marinka-1828542145.html

Пушилин сообщил о занятии новых позиций в Марьинке под Донецком

Пушилин сообщил о занятии новых позиций в Марьинке под Донецком - РИА Новости, 02.11.2022

Пушилин сообщил о занятии новых позиций в Марьинке под Донецком

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных сил почти на всех направлениях, в частности, в Марьинке под Донецком. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T01:07

2022-11-02T01:07

2022-11-02T02:08

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных сил почти на всех направлениях, в частности, в Марьинке под Донецком.Пушилин добавил, что продолжаются бои за Павловку, идут бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского.По слова врио главы республики, одной из самых сложных остается ситуация на краснолиманском направлении.Ранее во вторник в Народной милиции ДНР сообщили, что союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское в Ясиноватском районе. В воскресенье боец "Группы Вагнера" рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску в ДНР. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков. По его словам, передвижение бойцов вагнеровской группировки необходимо для освобождения населенного пункта. Продвижение сил на этом направлении проходит под прикрытием артиллерии.

https://ria.ru/20221020/svo-1825263449.html

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денис пушилин, донецкая народная республика