Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о занятии новых позиций в Марьинке под Донецком - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/marinka-1828542145.html
Пушилин сообщил о занятии новых позиций в Марьинке под Донецком
Пушилин сообщил о занятии новых позиций в Марьинке под Донецком - РИА Новости, 02.11.2022
Пушилин сообщил о занятии новых позиций в Марьинке под Донецком
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных сил почти на всех направлениях, в частности, в Марьинке под Донецком. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T01:07
2022-11-02T02:08
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820855729_0:33:1873:1086_1920x0_80_0_0_746c6e47a1a54a9f76067d5992c32772.jpg
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных сил почти на всех направлениях, в частности, в Марьинке под Донецком.Пушилин добавил, что продолжаются бои за Павловку, идут бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского.По слова врио главы республики, одной из самых сложных остается ситуация на краснолиманском направлении.Ранее во вторник в Народной милиции ДНР сообщили, что союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское в Ясиноватском районе. В воскресенье боец "Группы Вагнера" рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску в ДНР. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков. По его словам, передвижение бойцов вагнеровской группировки необходимо для освобождения населенного пункта. Продвижение сил на этом направлении проходит под прикрытием артиллерии.
https://ria.ru/20221020/svo-1825263449.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820855729_0:0:1615:1211_1920x0_80_0_0_6724944a0fbca1e10ab3d4d0e29b92ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
01:07 02.11.2022 (обновлено: 02:08 02.11.2022)
 
Пушилин сообщил о занятии новых позиций в Марьинке под Донецком

Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил почти на всех направлениях

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области
Бойцы в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении союзных сил почти на всех направлениях, в частности, в Марьинке под Донецком.
"На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке", - отметил он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Пушилин добавил, что продолжаются бои за Павловку, идут бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского.
По слова врио главы республики, одной из самых сложных остается ситуация на краснолиманском направлении.
Ранее во вторник в Народной милиции ДНР сообщили, что союзные силы выбили ВСУ из опорного пункта в поселке Невельское в Ясиноватском районе. В воскресенье боец "Группы Вагнера" рассказал, что военнослужащие продвигаются к Артемовску в ДНР. Отряды выдвигаются для зачистки лесополос у города, уничтожения диверсантов и поиска неразминированных участков. По его словам, передвижение бойцов вагнеровской группировки необходимо для освобождения населенного пункта. Продвижение сил на этом направлении проходит под прикрытием артиллерии.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 07:05Специальная военная операция на Украине
Пленный украинский старшина рассказал про мощные укрепления в Марьинке
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала