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РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 02.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221102/lgbt-1828577177.html
РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды
РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 02.11.2022
РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды
Русская православная церковь поддерживает законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, однако можно уточнить его применение в соцсетях, где "подобная пропаганда... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:01
2022-11-02T10:02
религия
общество
русская православная церковь
владимир легойда
госдума рф
московский патриархат
вячеслав володин
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь поддерживает законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, однако можно уточнить его применение в соцсетях, где "подобная пропаганда носит наиболее массовый характер", заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ-пропаганду."Мы поддерживали законопроект в текущей версии еще во время общественных слушаний в Государственной Думе, которые показали консенсус всех политических и общественных сил. Думаю, что имплементация положений закона в социальных сетях, где подобная пропаганда носит наиболее массовый характер, может быть предметом уточнений в ходе последующих чтений. Здесь важны замечания практиков", - сказал Легойда.Читайте полный текст интервью Владимира Легойды &gt;&gt;
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общество, русская православная церковь, владимир легойда, госдума рф, московский патриархат, вячеслав володин
Религия, Общество, Русская православная церковь, Владимир Легойда, Госдума РФ, Московский Патриархат, Вячеслав Володин
10:01 02.11.2022 (обновлено: 10:02 02.11.2022)
 
РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Представитель РПЦ Легойда призвал уточнить действие запрета ЛГБТ-пропаганды в соцсетях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь поддерживает законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, однако можно уточнить его применение в соцсетях, где "подобная пропаганда носит наиболее массовый характер", заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ-пропаганду.
"Мы поддерживали законопроект в текущей версии еще во время общественных слушаний в Государственной Думе, которые показали консенсус всех политических и общественных сил. Думаю, что имплементация положений закона в социальных сетях, где подобная пропаганда носит наиболее массовый характер, может быть предметом уточнений в ходе последующих чтений. Здесь важны замечания практиков", - сказал Легойда.
Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 15:39
В Госдуме рассказали, какие заведения закроют после запрета пропаганды ЛГБТ
 
РелигияОбществоРусская православная церковьВладимир ЛегойдаГосдума РФМосковский ПатриархатВячеслав Володин
 
 
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