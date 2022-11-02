https://ria.ru/20221102/lgbt-1828577177.html

РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 02.11.2022

РПЦ поддержала законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Русская православная церковь поддерживает законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, однако можно уточнить его применение в соцсетях, где "подобная пропаганда... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:01

2022-11-02T10:01

2022-11-02T10:02

религия

общество

русская православная церковь

владимир легойда

госдума рф

московский патриархат

вячеслав володин

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь поддерживает законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды, однако можно уточнить его применение в соцсетях, где "подобная пропаганда носит наиболее массовый характер", заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ-пропаганду."Мы поддерживали законопроект в текущей версии еще во время общественных слушаний в Государственной Думе, которые показали консенсус всех политических и общественных сил. Думаю, что имплементация положений закона в социальных сетях, где подобная пропаганда носит наиболее массовый характер, может быть предметом уточнений в ходе последующих чтений. Здесь важны замечания практиков", - сказал Легойда.Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>

https://ria.ru/20221029/gosduma-1827767370.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, русская православная церковь, владимир легойда, госдума рф, московский патриархат, вячеслав володин